Héctor Gallego, 50 años después de su desaparición sigue el clamor para saber dónde están sus restos

El 9 de junio de 1971 desapareció el sacerdote colombiano Héctor Gallego en la comunidad de Santa Fe de Veraguas. Desde entonces han transcurrido 50 años y aún la Iglesia católica panameña y la sociedad en general se preguntan: ¿Qué pasó con sus restos?

Gallego, quien fundó la Cooperativa La Esperanza del Campesino, fue privado de su libertad, torturado y asesinado por los militares de la entonces Guardia Nacional.

Nacido en un pequeño pueblo antioqueño en 1938, llegó a Panamá con una misión concreta: dignificar a los explotados campesinos, lo que enseguida le enemistó con los terratenientes de la zona, que le acusaron de comunista y entre los que había familiares del general Omar Torrijos.

Gallego forma parte de las cientos de víctimas de la dictadura panameña, que comenzó en 1968 con un golpe militar y acabó en 1989 con una cruenta invasión de Estados Unidos, aunque se cree que hay más desaparecidos.

El clamor de la Iglesia católica panameña no ha cesado en pedir respuestas por este pasado oscuro del país.

En tanto, también se espera dar finalmente con los restos del desaparecido sacerdote.

En Santa Fe de Veraguas, este 9 de junio se recuerda su figura y legado.

Héctor ¿Dónde estás?

Este es el clamor de la hermana del desaparecido padre Héctor gallego, quien llegó a Panamá por ocho días en busca del cuerpo de su hermano, pero tras 22 años aún no recibe respuestas de dónde está.

Según cuenta Edilma Gallego, vino a Panamá a cumplir con la misión encomendada por su madre que era depositar los restos de Gallego en su tumba, pero esa misión se ha extendido por 22 años.

Pese a los 50 años de desaparición, Gallego indica que aunque hay mucha oscuridad en el proceso de búsqueda, también hay una luz que sigue brillando. Resaltó que además de la oscuridad que envuelve el crimen, también hay intereses políticos.

“Creo que nosotros tenemos derecho a justicia, a que Panamá pase la página, ya pasó lo que pasó, ya no lo podemos resucitar, ya él no está. Creo que Panamá debería pasar la página y que el gobierno permita que se termine la investigación, que no se pongan más barreras políticas”, indicó.

Para Gallego, en este caso existe "un pulpo con manos muy poderosas" que se infiltra en todos los gobiernos, rescatando que el único gobierno que realmente quiso hacer las cosas bien fue el de de la expresidenta Mireya Moscoso, pero "el pulpo no lo permitió".

Sobre el hueso que fue encontrado en está en investigación, Gallego dijo que ya no se llena de expectativas, recordando que el legado de su hermano era que “él nunca quería ser el primero, quería ser el último” y eso es algo que siente en su corazón. También reconoce que Medicina Legal no puede hacer más de lo que puede con el presupuesto que tiene.

A su juicio hubo un mal manejo de las investigaciones desde el principio, señalando que encontraron una camisa que ella reconoció, porque Héctor la había llevado a Colombia, sin embargo, luego dijeron que no era él.

“Le doy gracias a los panameños de verdad, porque no lo han podido olvidar. Yo siempre digo una frase que mandaron a Colombia: Las tinieblas quisieron apagar la luz, pero la luz sigue brillando en la oscuridad. Héctor fue una luz que brilló en la oscuridad, una luz de justicia y una luz de igualdad”, señaló.

Hizo un llamado a la Cooperativa La Esperanza de los Campesinos: “Hagan de la cooperativa lo que Héctor quiso que fuera, no una empresa millonaria donde se venden productos, se va compra y se vende. Héctor decía, yo quiero que la cooperativa, los campesinos produzcan y que el dinero de Panamá se venga para Santa Fe, no que el dinero de Santa Fe se vaya para Panamá”.