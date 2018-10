Hermana del padre Héctor Gallego sigue en espera de las pruebas 'oficiales' de ADN

Sin embargo, Edilma Gallego, hermana del sacerdote, quien en su momento aseguró que se veía una "luz al final del camino", ahora está decepcionada porque no conseguir una versión oficial sobre el positivo de la prueba de ADN.

“Nada es oficial, no he recibido ningún documento de Medicina Legal o el Ministerio Público que confirme”, afirmó Edilma, quien añadió que en su momento sólo contaba con información que otras personas le habían hecho llegar sobre el positivo en la prueba de ADN.

En su momento, Edilma Gallego, logró obtener una cita con el director de Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forense (Imelcf), José Vicente Pachar. Sin embargo, la reunión fue cancelada horas antes de realizarse.

“Tenía la cita para las 11:30 de la mañana y a las 8:30 me llaman que el director no me puede atender, porque estaba ocupado. Luego me dieron un papel donde no afirmaban nada”, indicó.

La hermana del padre Héctor Gallego, asegura que su reunión con el director de Medicina Legal, más que pedir explicaciones, era para conversar y aportar datos que considera claves en la desaparición de su hermano y en el hallazgo de estas osamentas en Tocumen.

“No me han atendido, es lo mismo. Perdí la esperanza”, aseguró Edilma, quien consideró que con un cambio en la dirección de Imelcf de manos de Humberto Mas a Pachar, traería avances en el caso.

Me han llenado sólo de papeles entre el Ministerio Público y los fiscales. Pero más nada de ahí. Nada oficial”.

Sin esperanza

Edilma espera la oficialización de las autoridades para que el Ministerio Público presente el caso ante el Tribunal de Justicia y se lleve hasta el final, aunque asegura ya perdió la esperanza.

“Con la justicia de Panamá perdí la esperanza. Es muy poco seria”, afirmó Edilma, quien reside en Chitré, provincia de Herrera.

Edilma Gallego dejó su natal Colombia para encarar la batalla en la búsqueda de esclarecer los hechos que llevaron a que su hermano, el padre Héctor- fundador de la Cooperativa La Esperanza del Campesino - fuese privado de su libertad, torturado y asesinado la noche del 9 de junio de 1971, en Santa Fe de Veraguas, por los militares de la entonces Guardia Nacional.

Otra situación que le genera tristeza a Edilma Gallego fue la promesa que el presidente de la República, Juan Carlos Varela, hizo al fallecido sacerdote Fernando Guardia, de esclarecer la investigación de la desaparición de sacerdote.

Para julio de 2014, Guardia, poco antes de su fallecimiento, habló con el recién estrenado presidente Varela, sobre las pistas que existían para saber sobre el padre Gallego. El mandatario le prometió actuar y así lo dijo públicamente durante la misa del sepelio del padre.

El sacerdote jesuita Fernando Guardia Jaén, murió el domingo 6 de julio de 2014, fue uno de los miembros fundadores de la Cruzada Civilista, movimiento opositor a la dictadura militar (1968-1989).

“El padre Guardia pensaba y decía que con Varela esto si iba avanzar. Pero la verdad estoy decepcionada (…) el presidente ni a los muertos les cumple”, aseveró.

Pruebas ADN

El Ministerio Público, el 16 de diciembre de 2016, representado por el secretario general, Rolando Rodríguez presentó al Comité de Familiares de Asesinados y Desaparecidos durante la Dictadura Militar de Panamá – Héctor Gallego (Cofadepa-HG), un informe sobre el estatus de la solicitud efectuada por al Imelcf para realizar las pruebas de ADN correspondientes a los restos que mantienen en sus laboratorios.

Para la identificación de los restos el Ministerio Público dotaría a Medicina Legal de un pulverizador de tejidos, de termocicladores, reactivos y consumible de equipo forense, los cuales servirían para la identificación de restos óseos, hallados desde 1999 en fosas clandestinas en el país.

Aún lo recuerdan

En la provincia de Veraguas, el pasado 9 de junio se desarrollaron actos alusivos a un año más por la desaparición del sacerdote, quien estaba en el distrito de Santa Fe, cuando fue secuestrado.

Durante los actos de recordación en la provincia de Veraguas, monseñor Audilio Aguilar, obispo de la Diócesis de Santiago, indicó que habían rumores sobre el posible hallazgo de los restos del padre colombiano, "pero hasta que no nos los entreguen y se comunique oficialmente no podemos decir aquí están”.

La Conferencia Episcopal de Panamá (CEP), en un pronunciamiento recordó a Gallego como el primer mártir del Concilio Vaticano II y lo describieron como “un auténtico testigo del Evangelio que se entregó por amor a la Iglesia y a Jesucristo, a un pueblo empobrecido, con el que compartió su pobreza”.