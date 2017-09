Hombre denuncia misteriosa desaparición de su esposa junto a su bebé

Está desesperado. Ni su suegra, ni su trabajo han tenido noticias de su esposa.

“Lo que quiero saber es si está bien. Y si no quiere hacerse cargo de los pelaos, que me lo diga y yo me hago cargo. No sé qué pasó con ella”, exclamó Leovigildo.

Al desaparecer su esposa, Leovigildo quedó al cuidado de sus hijos de 3, 4, 6 y 10 años. Todo se ha complicado pues teme salir a trabajar y que la policía le quite a sus hijos por quienes se desvive día y noche. Sueña con capacitarse en el Inadeh y manejar equipo pesado, pero es rechazado por su falta de preparación.

“Esa ha sido mi idea. No le pido plata a nadie, solo quiero ayuda para capacitarme o con un empleo”, afirmó.

La casa se está cayendo, no tienen ni jabón para lavar la ropa. Lo más preocupante es que desde que la madre de estos 4 niños desapareció no han asistido a la escuela y uno de ellos no quiere comer.

Leovigildo llora, porque no sabe cómo ayudarlos en la escuela pues no entiende los deberes. Espera recibir ayuda de las autoridades para sacar a sus hijos adelante sin separarse de ellos.