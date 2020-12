Horario de operaciones de MiBus se mantiene hasta las 12 medianoche pese al toque de queda

Pese a que el toque de queda en el país fue establecido desde las 7:00 pm a las 5:00 a.m., la empresa de transporte masivo MiBus mantendrá sus funciones hasta las 12 medianoche.

René Aguirre, gerente de planeación de la empresa MiBus, informó además que la frecuencia de los metrobuses se aumentará de 4:00 p.m. a 7:00 p.m., en la estación del Metro de San Isidro y la zona paga de Cerro Viento, pues son estos puntos en donde se está registrando una mayor circulación de usuarios, ya que son las horas en que la mayoría de los trabajadores están saliendo para dirigirse a sus hogares.

Con las nuevas restricciones, durante la cuarentena total (25,26, y 27 de diciembre), el horario de circulación de los buses en la ciudad será de 5:00 a.m. a 8:00 a.m., luego se reactivan desde las 2:00 p.m., hasta las 12 medianoche, mientras que en la provincia de Colón será de de 5:00 a.m. a 8:00 a.m y luego se reactivan desde las 2:00 p.m., hasta las 10:00 p.m.

Se advirtió que las rutas de Merca Panamá y el Parque Municipal Summit no estarán activas los días de cuarentena total.

Los usuarios que adicional al metrobús utilizan las Líneas 1 y 2 del Metro de Panamá deben estar anuentes que este tipo de transporte prestará sus servicios desde este 21 y hasta el 24 de diciembre, de 5:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. y estará cerrado los días 25, 26 y 27 de diciembre.

Igualmente, del 28 al 31 de diciembre funcionará de 5:00 a.m. a 8:00 p.m. y estará cerrado los días 1,2 y 3 de enero.

Con información de Meredith Serracín