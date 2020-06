Huelga de brazos caídos en Centro de Contactos de la CSS

“ Desafortunadamente hemos recibido muchas quejas y recomendaciones de la población para que nosotros mejoremos nuestro Centro de Contacto. En consecuencia, y siguiendo un proceso científico, que busca fundamentalmente darle un mejor servicio a la población, estamos haciendo un proceso de reingeniería en el Centro de Contacto, lo estamos transformando. En este momento el Centro de Contacto está regentado privadamente”, lamentó Enrique Lau, director de la Caja de Seguro Social.

En el Centro de Contactos, o centro de llamadas, laboran 320 trabajadores. La intención comunicada por la directiva es quedarse con 50 de ellos y capacitarlos con el nuevo sistema automatizado ROVI. El resto, se explica, sería reubicado según sus capacidades y respetando su escala salarial. Pero es algo en que no confían los trabajadores. Este miércoles la lluvia puso fin al reclamo en las calles, pero se activó una huelga de brazos caídos.

“ Con 50 personas quieren hacer lo que nosotros con 320 y un robot. El robot a la persona, ejemplo, adulto mayor en Changuinola, que viene de una montaña, no le va a dar la información que nosotros tenemos”, comentó Yuleikis Rodríguez, operadora del centro de llamadas.

“ Huelga de brazos caídos desde hoy a las 12:01 minuto de la noche y seguiremos esta lucha hasta tanto ellos no tengan una negociación con nuestras bases o nuestros abogados”, afirmó Lorena Cortés, trabajadora del centro.

Pero quienes requieren los servicios del Centro de Contactos o llamadas, por ejemplo, para citas, también expresan su punto de vista.

“ La experiencia que tengo con relación al uso del centro de llamadas del seguro social no es buena porque demoran mucho en atendernos y las citas no se consiguen enseguida; y también con relación al sistema que quieren implementar no dudo que sea bueno, pero realmente si no se consulta a los afectados que son los trabajadores de esa área, definitivamente que no puede ser porque perjudican a los pacientes porque ellos se declaran en paro. Es diálogo y no imposición lo que debe prevalecer”, declaró Faustina Díaz, usuaria de la CSS.

La Caja de Seguro Social rechaza la supuesta privatización y explica que, por el contrario, se ahorra 1.2 millones de dólares anuales, en alquiler de local, de licencias, mobiliario, estacionamientos, sistema de seguridad, data center y pago por llamadas. Se asegura que el nuevo sistema sería propiedad de la institución en su totalidad.