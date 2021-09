Idaan presenta denuncia por supuestas discrepancias en etiquetado de pastillas de cloro

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), presentó una denuncia por la importación y despacho de envases con pastillas hipoclorito de calcio, luego de detectar discrepancias en el etiquetado del producto al momento de la recepción en los almacenes de la institución.

Las pastillas de hipoclorito de calcio, se utilizan como medio de desinfección para los pozos, por lo que se reciben normalmente en los almacenes de las potabilizadoras de agua regionales, para su posterior distribución.

Los envases en investigación corresponden al Contrato N° 77 de 2020 que el IDAAN formalizó para el “Suministro de Hipoclorito de Calcio”.

Durante el proceso de entrega del producto químico la entidad detectó que los envases, no registraban la información de manufactura del producto, generales del fabricante, ni certificación NSF/ANSI/CAN 60, entre otros datos esenciales para certificar su calidad.

Al detectar la no conformidad, la entidad indicó que procedió a aislar el producto y a dar alertar a las autoridades correspondientes de Aduanas, del Ministerio de Salud y del Ministerio Público para las averiguaciones correspondientes y determinar responsabilidades salvaguardando los intereses del IDAAN y de la salud de los usuarios.

Debido a esta situación las autoridades de investigación están realizando inspecciones a las instalaciones del IDAAN donde se encuentran el producto almacenado.

Se debe resaltar que: "No se utilizan como parte del proceso en las potabilizadoras de agua y, en este caso particular, no se han despachado para su uso en la producción de agua potable, en ningún pozo a nivel nacional".

Idaan agrega que para la producción de agua en los sistemas abastecidos por pozos, cuenta en estos momentos con inventarios adecuados de pastillas de hipoclorito, de origen y marca distintos a los del lote que se recibió a finales de junio, por lo que no tenemos problemas de producción o de aseguramiento de la calidad en el agua que estamos despachando en estos momentos.