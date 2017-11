Idaan abastecerá a hospitales este domingo

El suministro será suspendido a las 12:01 a.m. del domingo y culminará a las 6:00 p.m. del mismo día. Ante esto, habrán más de 10 carros cisternas abasteciendo a los centros médicos para evitar que las atenciones de urgencia se vean afectadas.

A diferencia de los trabajos realizados la semana pasada, donde varias puntos de la capital estuvieron por más de 2 días sin agua, los encargados de mantenimiento del Idaan aseguran que los trabajos terminarán antes de la hora prevista.

Entre las comunidades que se verán afectadas en los sectores bajos: Río Abajo, San Francisco, Pueblo Nuevo, Parque Lefevre y Juan Díaz.

Mientras que entre las comunidades que se encuentran en zonas altas están Betania, Hato Pintado, San Isidro, Cerro Batea, Milla 8, Brisas del Golf, Villa Lucre, entre otras.

Si el agua potable no se restablece en algunos lugares el lunes, el Ministerio de Educación (Meduca) señaló que las clases no serán suspendidas. La Confederación Nacional de Padres de Familia también considera que no se deben perder más jornadas.

Al resto de la población, el Idaan le hace un llamado para que almacene agua desde el día sábado.