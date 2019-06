Inauguran Museo de la Ciudad de Panamá

Se trata de la tercera de las 5 exposiciones que consisten en muestras en las calles que puedan apreciar todas las personas las 24 horas del día, los 365 días del año. En esta exhibición, se destaca el empuje de las mujeres que sobresalen en carreras profesionales poco convencionales o que en su mayoría son controladas por los hombres.

“El museo es un proyecto que busca crear una exhibición cultural útil y relevante a la gente. Lo que hemos hecho es un plan de 10 exhibiciones distribuidas en distintos puntos de los corregimientos de Bella Vista, Calidonia, Ancón y San Felipe”, explicó Jonathan Hernández, coordinador del museo.

Las muestras están en 5 puntos de la ciudad, como la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Mueblería Unión, el estacionamiento del Hospital Nacional y en el edificio de Apede.

“Ha sido una excelente iniciativa. Estamos muy contentos de ser parte del museo”, destacó Mercedes Eleta de Brenes, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa.

Esta muestra tiene la intención de erradicar el estereotipo y reforzar el concepto de género como igualdad de oportunidades, para lo cual utiliza a 5 abanderadas.

“Fue una sorpresa. No creía que me estaban nominando para esta distinción. Cuando me dijeron de qué se trataba, para mí fue un orgullo”, contó Sonia Ortega, piloto de avión destacada en la exhibición.

El Museo de la Ciudad de Panamá propone un corredor cultural en espacios emblemáticos de la capital que impulsen la historia, la inclusión, la solidaridad y la sostenibilidad.