Incentivan la buena alimentación para reforzar el sistema inmunológico

Resalta, sobre lo anterior, que no solo ayudan para el virus, sino también que previene intoxicaciones y otras enfermedades que se puedan presentar.

Según el experto, entre más elevado sea el consumo de productos con colores que se asemejen al arcoíris, mejor será la absorción de vitaminas, minerales, fibras y nutrientes importantes para aumentar el sistema inmune.

No existe estudio en la actualidad de que la cura de la COVID-19 esté vinculada con la ingesta de algún tipo de alimento en particular, pero lo que sí se puede reforzar es el sistema inmunológico para que los síntomas no se den de una manera tan elevada, y menciona la vitamina A, que se puede encontrar en zanahorias, pimentones de color naranja. Por otra parte, la vitamina C, presente en cítricos como el limón, la naranja y menestras.

Díaz, recomienda el consumo de menestras con un poco de zumo de limón, porque es rico en vitamina C y va a aportar mejor absorción del hierro que contiene las menestras.

Por otra parte, resaltó la importancia de tomar agua y mantener la hidratación, consumiendo de 10 a 12 vasos de agua diarios.