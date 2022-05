Todos los pronósticos indican que el expresidente Ricardo Martinelli no se presentará a la audiencia por el caso New Business, que se realizará este 19 mayo, debido a que aún cuenta con el fuero penal electoral que se le otorgó por la realización de las elecciones internas del partido Realizando Metas.

Sin embargo, la exprocuradora y excandidata presidencial independiente Ana Matilde Gómez, se pregunta qué pasaría si el actual procurador Javier Caraballo, tomando en cuenta que el fuero es un tema administrativo, ensaya pedir una certificación al Tribunal Electoral, tomando en cuenta que al haberse dado las proclamaciones de los ganadores se terminaba el fuero, pero ahora con la suspensión de las elecciones, el fuero entra en estado de incertidumbre, sabiendo que ellos no tienen esa facultad.

A juicio de Gómez, esto no debería entorpecer el curso de la justicia. Aseguró que la resolución de la Organización Electoral advierte que los partidos políticos no son autónomos para decidir cuándo hay nulidad de un proceso electoral, mientras que el fuero sigue corriendo, algo que no tiene fundamento legal.

Resaltó que este caso es de gran magnitud y puede ayudar a que más nunca se repita que a través de actos públicos se laven activos.

Sobre la confianza en el Tribunal Electoral, de cara a las elecciones del 2024, la exdiputada dijo que con las últimas actuaciones que han tenido, es normal que las personas se llenen de desconfianza, ya que, hay muchas dudas a la imparcialidad que debe tener un árbitro, porque no hay ninguna norma y, por el contrario, los antecedentes de la institución en cuanto al fuero electoral penal dejan ver que en esta ocasión se trató de forma diferente.

Enumeró una serie de obras públicas como la autopista Arraiján-La Chorrera, Ciudad Hospitalaria, Financial Pacific, entre otras donde ya se ha probado la lesión patrimonial que forman parte de un entramado que ha requerido de un gran esfuerzo del Ministerio Público.

Destacó que el hecho de que los jueces sean nombrados permanentes a través de un concurso les brinda autonomía e independencia, además la independencia presupuestaria.

Diferenció el sistema judicial de Estados Unidos y Panamá, señalando que el primero no lo intimida ni el poder político ni económico, porque hay una cultura de legalidad muy impregnada, sin considerar la investidura de la persona, ya que son tratados todos por igual, lo que es fundamental en la sociedad.