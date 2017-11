Incertidumbre por crisis inminente en colegios particulares

“Las aulas ya no se aguantan de tantos estudiantes. Estamos hablando de aulas de 40 a 45 alumnos, al sumarle más estudiantes, ¿qué calidad de educación van a recibir?”, se pregunta Karina Herrera, de la Confederación de Padres de Familia.

La Unión de Colegios Particulares pide acuerdos económicos y legales para asumir el aumento que deben dar a los docentes. Mientras, el Ministerio de Educación (Meduca) explica que las repuestas finales las darán otras instituciones.

“Ya nos están diciendo diferentes escuelas que no nos pueden dar esas cifras porque no saben si van a cerrar. Por otro lado, no dan la cifra porque si de alguna manera se mantienen no quieren alertar a los padres de familia y que haya una fuga antes de tiempo”, apuntó Kathia Echeverría, presidenta de la Unión de Colegios Particulares.

“Una solución funcionará para algunas escuelas, para otros, habrá otras alternativas”, comentó Viralis Castillo, directora Nacional de Educación Particular del Meduca.

Los centros que no podrán asumir el aumento son los que tienen mensualidades por debajo de los 100 balboas.

“Esto significa que los incrementos para estas mensualidades tendrían que triplicarse o cuadriplicarse”, advirtió Luis Lazo, de la Unión Nacional de Colegios Particulares.

“Siento que subsidiando no vamos a resolver el problema, eso es ponerle una curita a una herida abierta”, afirmó Herrera.

Este aumento se debe hacer efectivo a los docentes que imparten la catedra completa.

“Solamente hemos recibido dos solicitudes de cierre y los niños se han ido a centros educativos particulares”, informó Castillo, añadiendo que han recibido solicitudes de apertura para nuevos centros educativos.

Si un padre quiere cambiar a sus hijos del sector particular, debe acudir a la dirección regional del Meduca para que se le asigne un cupo.