Inclusión de Panamá en lista gris del GAFI tiene un impacto reputacional

La decisión fue catalogada por varios sectores, incluso por el propio presidente de la República, Juan Carlos Varela como injusta, ya que se tomaron medidas para que Panamá se mantuviera fuera de la lista.

Según Samaniego, está en desacuerdo con la decisión del GAFI.

Explicó que, dentro de todos los componentes que forman parte la evaluación están los sujetos financieros, sujetos no financieros y profesiones reguladas. Específicamente, si hay que hacer una evaluación independiente, el sector bancario ha trabajado por años en incorporar sistemas, programas de cumplimiento muy robusto.

En tanto, en el sector no financiero es donde particularmente, desde el año 2015 se han implementado medidas y programas para mejorar las recomendaciones a nivel nacional.

“Es allí donde tal vez nosotros no salimos bien librados de esta evaluación, en los sujetos no financieros, pero es porque esto tiene un costo. Implementar programas de cumplimiento tiene un costo, no necesariamente es estoy creando mi manual, una matriz de cumplimiento, involucra sistemas de información que me permitan a mi mantener o disponer información actualizada para presentar”, recalcó.

Agregó que hubo sectores que salieron bien y otros en los que se debe seguir trabajando.

Las entidades llamadas a velar por las actividades son la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, la Superintendencia del Mercado de Valores, la Intendencia de Sujetos No Financieros y el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop), un conjunto de elementos del Estado que de alguna manera tienen un compromiso, pero es necesario el recurso para dedicarle a hacer eso.

Lamenta que el sector empresarial haya hecho su esfuerzo para que se tomaran las medidas y a pesar de todo Panamá haya sido incluida

A su juicio es un proceso de poder dar más, que incluye hacer e implementar nuevos marcos regulatorios, establecer nuevas políticas y evaluación de riesgo.

Indicó que el GAFI lo que solicita es más control, seguir trabajando en un enfoque basado en riesgos, o establecer mayores medidas para reducir los riesgos a los que estamos expuestos.