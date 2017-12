Indignación durante Naviferia en La Chorrera, boletos para jamones no alcanzaron

Algunas de las personas que estaban en el lugar, acusaron a los funcionarios del instituto de Mercadeo Agropecuario de hacer publicidad engañosa, pues los boletos no alcanzaron para todas las personas que fueron con la esperanza de comprar un jamón.

“Dijeron que no teníamos que madrugar, que no era necesario, pero ahora que vengo llegando me dicen que no hay boletos y no hay jamones…” dijo una de las tantas personas que este sábado 2 de diciembre no pudo comprar un jamón.

Un señor de la tercera edad también ha dicho que estuvo en la fila desde las 7:00 a.m., pero no le tocó boleto y había viajado desde una comunidad alejada del punto de venta en La Seda de La Chorrera.

“Nos dijeron que no había que madrugar, que había jamón para todos…” dijo otra de las personas que no pudo comprar el jamón.

Los que sí tuvieron suerte se iban felices y hasta defendieron a Varela de quienes despotricaban indignados.

El secretario General del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Gabriel César, explicó que desde un principio se avisó que la venta era controlada y se repartirían boletos y así fue como se realizó.

Se entregaron los boletos, hasta agotar la cantidad de 3 mil 500, que era e número de jamones que estarían a la venta.

El director del IMA, Raúl Ávila dijo que quienes no pudieron comprar este sábado, deben estar pendientes de las próximas ferias.

En tanto, en Coclé, se vendieron más de dos mil jamones, mil roscas y miles de bolsas de arroz se vendieron este sábado 2 de diciembre en los predios del Estadio Remón Cantera de Aguadulce por personal del IMA de Coclé.

La próxima Naviferia se realizará en el distrito de Penonomé el 7 de diciembre.