“Es realmente lamentable, casi asqueroso, lo que ha salido como resultado de la auditoría”, es la expresión de decepción de Horacio Icaza, activista del Movimiento Independiente (Movin). Piensa que después de tanto tiempo de investigación, que la Contraloría no haya hecho a su juicio una auditoría con los suficientes elementos de soporte hará que el caso quede impune.

“Lo de Pandeportes como está en estos momentos va a quedar en impunidad. Estoy seguro que, como muchos de los involucrados son diputados, esperarán que prescriba, olvidaremos las cosas, y será otra robadera más”, añadió.

El Ministerio Público señala a la Contraloría de presentar una auditoría sobre las partidas circuitales relacionadas a Pandeportes, sin incluir las pruebas encontradas en los allanamientos de la Fiscalía Anticorrupción, por lo cual concluye que no implicaría lesión patrimonial a la hora que llegue a manos del Órgano Judicial, para probar supuesto peculado.

Contraloría dijo que no tuvo acceso a los documentos porque la Fiscalía los incautó, y que Pandeportes no les dio acceso. Pero según la fiscal Leyda Sáenz, los ofrecieron tres veces.

“No entiendo porque no se vino acá a la Fiscalía a buscar esa información, cuando hay un deber legal por parte de la Contraloría de buscar la información en el Ministerio Público y verificar hasta las carpetas, eso está establecido en la ley”, enfatizó Sáenz.

“Más allá de este caso puntual, nos preocupa que el sistema permita que las instituciones a las que se pide que entreguen documentos, no los entreguen, que ignoren soberanamente obligaciones jurídicas y legales que tienen en las instituciones. Cuando a la Asamblea Nacional le pidieron documentos de las planillas no los entregaron, cuando a Pandeportes le piden documentos de la compra de implementos no los entregan, y no pasa nada”, lamentó Mercedes Eleta de Brenes, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede).

Según la Contraloría, su informe de auditoría tiene suficientes elementos y hallazgos que servirán al Ministerio Público y que encontraron irregularidades en el manejo de 13.2 millones de dólares de fondos de Pandeportes.