“No existe documentación o información de salpingectomías practicadas sin autorización de las pacientes en los hospitales de Bocas del Toro, Comarca Ngabe Buglé, Guna Yala, Chiriquí ni Veraguas”, esta es la conclusión de un informe presentado por la Dirección General de Salud Pública a la ministra encargada, Ivette Berrio relacionado a las presuntas esterilizaciones forzadas.

El informe que lleva firma de la doctora Melva Cruz, directora general de Salud Pública, indica que una vez conocida la denuncia sobre supuestos procedimiento de esterilización sin el consentimiento informado a las pacientes se procedió de manera expedita a solicitar un informe a los directores regionales del Ministerio de Salud (Minsa) en Bocas del Toro, Comarca Ngabe Buglé, Guna Yala, Chiriquí y Veraguas.

Vea también: Ministerio Público inicia investigación por supuestas esterilizaciones forzadas

La regional de Bocas del Toro informó que no ha recibido ninguna denuncia relacionada al respecto; indicando que las salpingectomías después de estar suspendidas por pandemia, recientemente se reactivaron en el Hospital Guillermo Sánchez Borbón, única instalación del Minsa que realiza este procedimiento previa evaluación de la paciente. Las intervenciones se efectúan los viernes en la tarde y sábados en la mañana.

Rechazan el video que circula en redes sociales donde se menciona que, en el Centro de Salud de la comunidad del Silencio en El Empalme, Changuinola se efectúan salpingectomías, debido a que por las características de este lugar en cuanto a nivel de atención y grado de complejidad es imposible que allí se hagan estos procedimientos quirúrgicos.

Mientras que, en el hospital Luis Chicho Fábrega en Veraguas se reportó que no se están realizando este tipo de procedimientos y la Región de Guna Yala no cuenta con servicios de Ginecología y Obstetricia, por lo tanto, no se realizan salpingectomías. Existe un hospital regional de segundo nivel y un hospital rural que no cuenta con el recurso humano especializado ni infraestructuras para este tipo de cirugías.

Por su parte, la región de la Comarca Ngabe Buglé indica que, durante los años 2016, 2017 y 2018 se realizaron jornadas de esterilizaciones femeninas en unidades sanitarias hospitalarias con salón de operaciones durante las jornadas de atención primaria ambulatoria (JAPA) como estrategia que busca dar acceso a servicios de salud a población vulnerables.

Vea también: Radar: Denuncias de esterilizaciones sin consentimiento y crisis en Honduras

En estas jornadas se atendieron 134 personas (50 de la comarca y 84 fuera de la Comarca) y todas fueron con el consentimiento informado firmado en los expedientes clínicos.

Por su parte, el coordinador de salud sexual y reproductiva de la Comarca manifestó que en el Hospital del Oriente chiricano no se realiza este tipo de procedimientos.

El reporte del Hospital Materno infantil José Domingo de Obaldía indica que 95 pacientes beneficiadas con cesárea más esterilización quirúrgica, el 100% fue con consentimiento informado según consta en sus expedientes clínicos. Los procedimientos se efectuaron en octubre de 2021.

En el Hospital Dionisio Arrocha de la CSS se reportaron 43 pacientes a las cuales se les practicó salpingectomías en los meses de noviembre de 2021 y enero de 2022, y todas con el consentimiento informado, según consta en sus expedientes clínicos.

Vea también: Esterilizaciones forzadas en Panamá: ¿Qué nos dice la historia?

El informe remitido a la ministra encargada destaca que para la ampliación de las investigaciones ya se estableció una Comisión conformada por tres direcciones nacionales del Minsa y dos instancias externas como garantes de la transparencia del proceso: Dirección General de Salud (sección de Salud Sexual y Reproductiva); Dirección de Planificación de Salud, Dirección de Provisión de Servicios de Salud, Maternidad del Hospital Santo Tomás y Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología.

El documento finaliza indicando que el Minsa como institución de puertas abiertas al servicio de la población panameña, requiere para avanzar en las investigaciones el listado de las pacientes denunciantes con nombre completo, cédula, comunidad, región y lugar donde se realizó el procedimiento, para proceder de manera inmediata en el desarrollo de las auditorías médicas por la Comisión ya establecida en complimiento de la ley 68 de 20 de noviembre de 2003, “ que regula los derechos y obligaciones de los pacientes, en materia de información y de decisión libre e informada”.