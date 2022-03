Este martes 15 de marzo, durante el desarrollo del segundo día de audiencia preliminar para 541 personas por delito de peculado en perjuicio de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), en el caso denominado “Compensación de buses Diablos Rojos”, corresponderá al Ministerio Público sustentar la vista fiscal.

Ayer, la entidad de justicia, solicitó el llamamiento a juicio para 543 personas a través de la Fiscalía Anticorrupción ante el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales.

También, se presentaron por parte de los representantes de la defensa particular y pública, varias solicitudes a fin de que fuesen surtidas en la causa por medio de un juicio abreviado lo que no fue admitida por parte del tribunal, ante la ausencia de varios de los imputados, no obstante, la Juzgadora indicó que, en el evento de ser necesario, se les reconocerá dicho beneficio a los peticionarios.

La audiencia presidida por la jueza Águeda Rentería se desarrolla en la “Arena Roberto Durán”, para guardar las medidas de bioseguridad.

Esta investigación, inicia con denuncias interpuestas por varias personas en torno a posibles irregularidades que se estaban dando en las cancelaciones y reasignaciones de los certificados de operación, que traía consigo un perjuicio económico a la Administración Pública, dentro del proceso que inició como parte de la modernización del sistema de transporte, las cuales fueron acumuladas.

Igualmente se practicaron una cantidad considerable de inspecciones oculares a varias entidades y diligencias de campo.

En este caso, se otorgó una prórroga de 2 años para continuar la investigación, ya que es un expediente que cuenta con más de 600 tomos en la actualidad, consistente entre otras probanzas, de más de 600 expedientes administrativos contentivos de certificados de operación, objeto de análisis.