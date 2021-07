Insectos costarricenses serán dispersados en Coclé para controlar bacteria

Miles de insectos serán traídos desde Costa Rica y dispersados en la provincia de Coclé que actuarán como controladores biológicos con el fin de disminuir la propagación de la bacteria conocida como psílido asiático de los cítricos que acaba con la plantación de naranja, limones y toronja.

El ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, dijo que se está trabajando en el control y ubicación de los vectores y bacterias que afecta a la naranja teniendo un control sobre ella.

Explicó que estos insectos que serán esparcidos en toda la provincia atacan a la bacteria, resaltando que Coclé es un importante productor de cítricos.

Valderrama solicitó a los productores no comprar productos que no están autorizados por el MIDA y recordó que los plantones deben tener registro de la institución para no afectar a otros.

“Existen alrededor de 30 a 45 fincas de pequeños productores y una finca grande que tiene la posibilidad de controlar. Lo importante es que los productores estén pendientes de su cultivo y notifiquen a los funcionarios del MIDA cuando encuentran alguna planta infectada para actuar con rapidez”, indicó

Entre las áreas afectadas se encuentra Natá, Antón, El Valle de Antón, y Toabré

Con información de Nathaly Reyes