Ladrones amordazaron a una familia para robar y abusaron de una menor

El hecho se dio en el sector de El Dorado. Además de robar todo lo que quisieron sin que nadie se diera cuenta, una menor de edad fue víctima de abuso sexual.

Pero no fue el único caso, en el corregimiento de Bella Vista, un delincuente ingresó a la residencia de Azihra E Valdés, según lo reportó la afectada a través de su cuenta de Twitter.

Valdés actualmente es precandidata a representante por el corregimiento de Bella Vista y asegura que el hecho se dio a las 9:00 a.m., de este martes.

Detalló que afortunadamente pudo retener al delincuente que llevaba consigo un arma blanca, hasta que llegaron los agentes de la Policía Nacional al sitio.

“ Definitivamente ya no se está seguro ni en su propia casa. 9 am ya no esperan ni la noche…”, escribió en la red social.