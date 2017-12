Inspectores verificarán aplicación de nuevo ajuste salarial

Relacionados Gobierno Nacional da a conocer nuevo salario mínimo a partir del 2018

El Ejecutivo estableció un aumento de 6.5% para la gran empresa y 4.5% para la pequeña empresa y desde el mes de enero inspectores del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), estarán en las calles, verificando que se cumpla con la aplicación del ajuste salarial.

Carles sostuvo que el salario debe ser revisado porque las variables cambian, la economía crece, las actividades económicas van teniendo crecimiento.

Panamá tiene crecimiento de 5.3 y 5.6% según organismos internacionales, detalló el funcionario.

Desde el mes de septiembre de 2017, se conformó la comisión tripartita, donde el 15 de diciembre se logró un acuerdo sobre la clasificación de las actividades económicas y los distritos geográficos que deben ser parte de la región 1 y región 2.

El otro acuerdo que se logró fue que se hiciera un ajuste general de salario para la gran empresa y para la pequeña empresa.

En esa mesa no se logró un acuerdo sobre el porcentaje que se debería ajustar por eso le tocó al ejecutivo establecer de cuánto debe ser.

Los empresarios querían que el ajuste fuera del 0.5% detalló el ministro Carles. El 0.5% sería el equivalente a 9 centésimos por mes.

Desde 1959 se han dado más de 20 ajustes de salario y solo en cuatro ocasiones han existido acuerdo, el resto de las veces le ha tocado al presidente de turno establecer el monto.

El salario está dividido en dos regiones. En la región 1 están incluidos 37 distritos en todo el país, el resto y las comarcas, son parte de la región 2.

El ministro Carles explicó que el salario mínimo en Panamá se calcula con una tabla en la que se verifica la actividad económica y la ocupación que se desarrolla. Con ello se calcula el salario tasado por hora y se multiplica por la cantidad de horas que se trabajan en la semana.

El resultado de la cantidad de horas, se multiplica por 4.333 y se obtendrá el monto total del salario.

En todo el país hay 292 mil trabajadores que cobran salario mínimo.

Carles afirmó que nadie que sea profesional debería ganar salario mínimo sino que debe ser mayor, pero no es la realidad de Panamá.

Sobre la reacción de sectores empresariales, el ministro dijo que los empresarios tienen que aprender a repartir sus utilidades y compartir ganancias.

Manifestó que a va mantener reuniones con el director de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), para vigilancia de los precios y también con el director de la Caja de Seguro Social (CSS).

Reacción de los trabajadores

Rafael Chavarría, dirigente sindical y representante de los trabajadores en la mesa de negociación del salario mínimo, dijo vía telefónica en Noticias AM que el Gobierno cumplió con lo que establece la ley, al momento que no hubo acuerdos porque los empresarios no presentaron una "propuesta cónsona".

Sin embargo, manifestó que, hay una diferencia grande, porque no solo presentaron el ajuste del salario mínimo a la grande y pequeña empresa, a nivel nacional y ajuste del salario mínimo a los trabajadores de la empresa como lo hizo el Gobierno a los trabajadores del sector público, también hicieron propuestas de aumento general.

“El tema del salario es preocupante, porque solo se ajustan al salario mínimo y estos no son suficientes para que una familia pueda vivir decorosamente”, indicó.

Instó a que haya una ley que regule y tenga todos los puntos que se discuten a nivel nacional y en las economías modernas.

Según Chavarría, es necesario hacer un ajuste a la canasta básica familiar, porque los trabajadores pierden su salario en esta.

“Hay tanta distorsión en los precios de la canasta básica…Hay una crisis de los salarios en Panamá y eso hay que verlo”, sostuvo Chavarría.