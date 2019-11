Instan a crear políticas preventivas para hacer frente a fracasos en educación inicial

Reitera que la gente tiene que tener presente que es en las escuelas donde se va a tener los resultados que hoy se trabajan para el futuro de Panamá.

Recientemente, la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, dijo que entre el mes de agosto a septiembre se hablaba que entre 6 mil a 7 mil niños tendrían que repetir. "Podemos hablar de una matrícula de primer grado entre 40 mil a 50 mil, pero es bastante”.

Si las proyecciones resultan ciertas, el número de estudiantes repetidores de primer grado en 2020 se habrá casi que duplicado. Este año, 3 mil 912 niños tuvieron que volver a ese nivel frente a los 7 mil que ahora se vislumbran.

De acuerdo a la Ministra, “muchos niños no vienen de educación inicial. La mayoría no han estado en un COIF y no ha recibido todos esos estímulos que requiere el cerebro”.

Poner atención a lo que está pasando

Castrellón sostuvo que es importante poner atención a lo que está pasando, pues según el informe de pobreza multidimensional de los niños de 0 a 17 años en Panamá, hay 454 mil niños pobres multidimensionales en el país, y parte del problema es que tienen carestía de cuidados primarios.

Explicó que al no tener ni siquiera en casa la estimulación temprana estamos ante una situación que influye para que al llegar a las escuelas no tengan el desarrollo que se espera, ni siquiera en las asignaturas básicas.

“ Siempre ha habido un problema en el primer grado, usualmente la mayor cantidad de fracasos se dan en primer grado, principalmente en niños de bajos recursos”, destacó.

A pesar de la necesidad de que el Meduca ejerza su liderazgo en la educación inicial, considera que los padres también tienen una gran responsabilidad.

“ Hay que hacer políticas preventivas porque son niños en vulnerabilidad escolar”, insistió.

Para Castrellón, esa información es necesaria para hacer políticas públicas, al tiempo que considera que es cierto lo que dice la ministra, de dar una mirada a lo que está ocurriendo en educación inicial, parvulario y primeros años. “ Si hacemos las intervenciones correctas y las familias también, porque los padres no pueden pensar que las responsabilidades sobre sus hijos las pueden asumir en cualquier momento, porque hay etapas cruciales de la infancia donde sí debe haber una intervención”.

En tanto, dijo que a los niños hay que estimularlos, leerles, preguntarles, explicarles y llevarlos al análisis crítico, no solo limitarse a lo que se imparte en las escuelas.