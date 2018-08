Instituciones estatales deben millones a la CSS en cuotas obrero patronal

Un informe de la Dirección Nacional de Ingresos de la CSS registra una deuda de 52.4 millones de dólares que el Gobierno Central y algunas entidades descentralizadas le deben a la CSS. Entre los que no pagaron la cuota obrero patronal de sus trabajadores también hay hospitales y centros de salud.

“Hay un gran problema con los trabajadores que se accidentan. Para los que están actuales, si el patrón está moroso, como en el caso de los trabajadores del Idaan, no se les paga las incapacidades. Tampoco se les paga si se mueren hasta que el gobierno pague. He escuchado que en el Idaan no se les ha pagado la licencia de maternidad a muchas compañeras que han dado a luz”, declaró Rafael Chavarría, del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato).

TVN Noticias intentó conseguir una reacción del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), pero no respondieron.

Ya el ministro de Trabajo, Luis Ernesto Carles, solicitó el listado de las empresas para tomar acciones.

“Habría que ver qué es lo que se adeuda, de qué tiempo se adeuda y qué instituciones. Luego, sobre esas instituciones establecer un mecanismo urgente para hacer un llamado de atención. Le ha solicitado a la CSS que me informe cuáles son estas instituciones y a través de misivas establecer un acercamiento oportuno con todos los jefes de cada institución pública para que paguen lo antes posible estos dineros”, aseguró Carles.

En junio, la CSS también presentó un reporte que incluía empresas privadas e instituciones públicas que juntas deben 236 millones en cuotas. Se trata de más de 38 mil patronos morosos.