'Intervención divina' salva vida de una señora durante asalto en Chiriquí

Meléndez aseguró no haber esperado el brutal ataque por parte de estos delincuentes. Espera que todo el peso de la ley caiga sobre los implicados en este incidente.

“Como pude me defendí, no pude ver sus rostros, porque intentaba agarrar la cartera mientras ellos me golpeaban y arrastraban”, narró la mujer.

El arma de los asaltantes se encasquilló, lo que evitó que saliera herida. Asegura que fue una intervención divina. “Las balas se le salieron al arma y quedaron en la parte externa del Mini Súper, en donde las encontró la dueña”, afirmó.

Por este asalto a mano armada, una fuente informó que se logró la aprehensión de una persona, pero las autoridades siguen con las labores de inteligencia y seguimiento para capturar a los demás delincuentes.