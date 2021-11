La creciente ola de delitos y crímenes que se han venido registrando en los últimos tiempos, lleva a la sociedad a demandar más seguridad de parte de las autoridades, ante estos cuestionamientos, el fiscal Superior Rafael Baloyes, destaca que la labor del Ministerio Público es la de buscar una convivencia social que tenga paz y tranquilidad.

De acuerdo con Baloyes, se han fortalecido las fiscalías especializadas y de delincuencia organizada para realizar una investigación que les lleve a tener certeza del castigo y condenas ejemplares en los casos. Según el fiscal, la labor de la entidad se está llevando de manera efectiva.

“No podemos desconocer que han ocurrido en los últimos días hechos graves que nos preocupan”, dijo el fiscal sobre los múltiples casos ocurridos durante el término de la semana pasada y el fin de semana.

La situación, dijo Baloyes, los lleva a ser más oportunos y diligentes para tener resultados precisos.

En los últimos casos, se ha logrado determinar quiénes son los autores de los hechos y quiénes han participado, sostuvo.

Sobre la forma en la que se cometen los actos resaltó que, si bien no están relacionados, porque no es cometido por el mismo grupo criminal, no obstante, tienen ribetes de coincidencia, es decir, las víctimas en muchos de los casos “realizan actos de negociaciones de comercio, transacciones con grupos criminales”.

Algunos de estos casos se relacionan con trasiego de droga, otros tienen que ver con otras conductas delictivas y otras con rivalidades entre grupos criminales, sin embargo, hay una alta incidencia de delitos que sí tienen que ver con el sicariato.

Agregó que los grupos criminales esperan que se adelanten pruebas para trasponer algún tipo de bienes.

Baloyes sostuvo que, para tener condenas en este tipo de hechos, el Ministerio Público debe tener investigaciones contundentes; en este sentido, durante este año han alcanzado 112 sentencias condenatorias, han realizado 349 allanamientos por homicidio y capturado a 196 personas, más del 95% están aprehendidas.