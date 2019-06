Se trata de un grupo de investigadores del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, que han logrado un posible tratamiento contra el virus mayaro. El director encargado del Gorgas, Juan Miguel Pascale, indicó que hay muchas probabilidades de que este virus llegue a Panamá porque es transmitido por el aedes aegypti.

“Recientemente, el doctor José González y su grupo hicieron un estudio muy interesante. Encontraron el mecanismo como el virus mayaro utiliza un sistema llamado proteozoma para favorecer su replicación. Además, vieron que bloqueando este sistema intercelular impedían que el virus se dividiera. En un futuro, estos dos compuestos que usó podrían ser utilizados como antivirales para mayaro y quien sabe otros virus de la misma familia como el chikungunya”, detalló Pascale.

El mayaro produce los mismos síntomas del dengue, zika y el chikungunya. Actualmente circula por regiones selváticas de América Central y Sudamérica.

“En Panamá no hay virus del mayaro, no tenemos que tener miedo por ese lado. En este momento no hay brote ni aumento de casos de ninguna de estas enfermedades, pero siempre estamos expuestos a esa posibilidad”, enfatizó el ministro de Salud, Miguel Mayo.

“Es un virus transmitido por mosquito. Se ha detectado pocas veces en Panamá”, afirmó Itza Barahona, directora general de Salud.

“Ahora mismo hay brotes en Perú y Bolivia de mayaro. Es como el cuco del zika, puede venir”, advirtió Pascale.

El tratamiento antiviral contra el virus mayaro descubierto por científicos del Gorgas tendría que ser sometido a otras pruebas incluyendo a seres humanos.