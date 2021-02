Israel Cedeño: 'No hay excepciones ni privilegios para colocación de vacunas'

Unas 77,200 dosis de la vacuna de Pfizer-BioNtech contra la COVID-19 correspondientes al tercer lote llegaron esta madrugada al país, de las que 27,000 fueron distribuidas a la región Metropolitana de Salud.

Las mismas fueron llevadas a policlínicas que conforman esta región.

De acuerdo con el director metropolitano de Salud, Israel Cedeño, ya se completó la Fase 1A y están por iniciar la Fase 1B, que será culminada con las nuevas dosis y además se vacunará a la población de salud que, por algún motivo, quedó rezagada durante la primera fase, en específico las clínicas privadas pequeñas.

Para completar esta Fase 1B en esta región de salud, se necesitan al menos 30 mil dosis, en esta fase también se está incluyendo la Fuerza de Tarea Conjunta, que incluye a los agentes de la Policía Nacional (PN), Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

Según Cedeño, para la vacunación de este grupo fueron asignadas, unas 11 mil 500 dosis para la PN, 696 para el Senan y 3 mil 500 para el Senafront y así con el resto de los estamentos, ya que cada corresponde la distribución y coordinación para la aplicación de las mismas.

“Esperamos que con el siguiente lote de vacunas podamos concluir la fase 1B y podamos continuar con la Fase 2A”, agregó.

En tanto, destacó que una vez se tengan los datos de las personas registradas en la página de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) serán informadas a través de comunicados de prensa, para que sepan en qué momento les tocará su turno de vacunación y en qué colegio.

Esta información se dará al menos dos días antes del proceso de vacunación. “Lo estamos programando para iniciar la próxima semana, pero dependerá de la llegada de las vacunas; están llegando de manera programática los miércoles y de ser así iniciarían los jueves”.

Destacó que en los 23 corregimientos que están bajo la vigilancia de esta región de salud, existen cerca de 60 mil personas entre adultos mayores de 60 años y de discapacitados mayores de 16 años.

Cumplimiento de las fases

Cedeño advirtió que están verificando que, en la Región Metropolitana de Salud no se incumpla en lo absoluto ninguna de las fases. “No hay privilegios, ni excepciones, no vacunaremos a nadie que no le corresponda”.

En este sentido, explicó que las vacunas que por algún motivo restan son aplicadas a las personas de la fase subsiguiente, incluso hubo funcionarios que no quisieron vacunarse y esas dos o tres dosis, fueron aplicadas a personal que estaba en la fase 1B.

Con información de Fabio Caballero