La pandemia desnudó una estructura social y económica en el país que generaba crecimiento, pero a su vez, mucha exclusión social, a esto se refirió, la directora de la Comisión de Justicia y Paz y de la Pastoral Social Caritas, Maribel Jaén, al referirse sobre el cumplimiento de los derechos humanos en Panamá.

El tema social y económico de las personas en materia de derechos humanos, se ha visto debilitado porque ya se tenía una estructura de desigualdad social que se profundizó más, dijo Jaén. Añade que los niveles de pobreza y disfunción, así también de violencia estructural han aumentado.

Jaén destacó que la vulnerabilidad ha sido histórica y permanente hacia los pueblos indígenas, por los modelos de desarrollo que los dejó atrás, que no les dio acceso a un elemento fundamental dentro de los derechos humanos, que es el de la vida y su sobrevivencia.

La pandemia también, destaca la abogada, ha permitido ver al gobierno la situación de pobreza urbano marginal que se refleja en sectores muy específicos como el de las mujeres, que son las que han tenido que cargar con gran peso y han salido del mercado laboral.

Para Jaén no se han cumplido los innumerables convenios y acuerdos legales internacionales, que se han firmado en materia de derechos humanos.

“Estos instrumentos no se cumplen, el tema de políticas públicas no está en clave de derechos humanos, está en clave de acumulación de algunos sectores, pero no en clave de vida”, añade.

Sobre el tema de las migraciones, Jaén destacó que, esta es precisamente la consecuencia de un modelo económico que ve a las personas también como objetos; personas que salen de sus países por razones políticas, económicas y hasta ambientales.

El problema radica, a juicio de Jaén, en que en Panamá, este tema no se casa con derechos humanos, sino con las políticas de seguridad nacional, lo que vulnera algunas veces a estos migrantes.

Destacó que existen cantidades de migrantes laborando en actividades domésticas, con salarios y condiciones laborales de semiesclavitud, y otros en agencias de seguridad privada y la construcción que no se les garantiza sus condiciones.

“Hay que recordar que somos ciudadanos universales y hay que hacer una mirada con misericordia, por esta ciudadanía que está demandando lo fundamental, la vida en dignidad”, puntualizó.