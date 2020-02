La Fiscalía Especial Anticorrupción está detrás de una suma millonaria de la constructora Odebrecht, supuestamente recibida por él y que fue a parar al Partido Panameñista.

El pasado viernes 14 de febrero, el médico, exembajador y allegado al expresidente de la República, Juan Carlos Varela, acudió a la indagatoria, que debe ser ampliada este lunes.

“Es un tema judicial, yo no puedo responder cosas que no puedo responder. Jamás he aceptado que son 10 millones, ese tema lo tiene la Fiscalía. Me alegro que tengan la noticia esta noche, los felicito, pero es todo lo que les puedo decir”, manifestó Lasso la semana pasada.

El MP quiere saber sobre una supuesta suma de 10 millones de dólares que habría recibido el médico de la Constructora Odebrecht, y que fueron a parar al Partido Panameñista, supuestamente para la campaña de Juan Carlos Varela en 2009.