Jóvenes panameños se gradúan de la universidad de Arkansas en EE.UU.

Estos nuevos profesionales, cursaron estudios universitarios por medio de una beca de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

De estos, siete estudiantes completaron sus licenciaturas al ser beneficiados con las Convocatorias “Becas de Pregrado de Excelencia” y “Becas de Pregrado de Excelencia para Colegios Oficiales”, mientras que un estudiante realizó su maestría a través del Programa de “Becas Fulbright-Senacyt en Ciencias, Tecnología, Innovación e Ingenierías”.

El secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Jorge A. Motta, afirmó que “la Senacyt, cumpliendo con su misión de convertir la ciencia y la tecnología en herramientas de desarrollo sostenible para Panamá, apuesta por la educación y la capacitación constante del recurso humano. Por ello, extendemos nuestras felicitaciones a estos ocho panameños graduandos de la Universidad de Arkansas, quienes muy pronto pondrán en práctica los conocimientos adquiridos en suelo patrio para el fortalecimiento del país en las áreas de Ciencia, Tecnología e Innovación”.

“Así mismo, invitamos a la ciudadanía a aplicar a las diversas convocatorias de becas de la SENACYT con el fin de contar con más profesionales con formación en centros de excelencia en áreas claves para el desarrollo del país”, destacó el doctor Motta.

Kenia Mitre Herrera, egresada del Instituto Nacional de Agricultura (Divisa) y proveniente de Panamá Oeste, es una de las becarias de la Senacyt que obtuvo su título de Licenciatura en Ciencias de los Animales, y se graduó con honores.

Mitre Herrera pertenece al Programa Universitario de Honores de la Universidad de Arkansas, por lo que recientemente obtuvo una medalla que la confiere como “Distinguished Graduate Dale Bumpers College of Agricultural Food and Life Sciences Honors Program”.

Previo a la ceremonia de graduación, el viernes 11 de mayo la Latino Alumni Society de la Universidad de Arkansas le hizo entrega de una estola de reconocimiento durante la Méritos Latinos Awards Ceremony. Así mismo, Mitre Herrera ha sido beneficiada con una beca (graduate assistantship) de la Universidad de Arkansas para realizar una Maestría en Nutrición Avícola, que comenzará a cursar el próximo 29 de mayo.

De igual manera, Shadia Rassoul Jaramillo, egresada de la Academia Bilingüe Árabe Panameña (Colón), recibió su diploma de Licenciatura en Arquitectura, y se graduó con distinción. Esta estudiante es miembro de la organización Tau Sigma Delta Honor Society for Architecture and The Allied Arts, por lo que en una ceremonia reciente recibió una estola y un certificado de la asociación. Próximamente, esta panameña realizará una pasantía de un año en una firma de arquitectura ubicada en Florida, Estados Unidos.

Delia Araúz González, egresada del Colegio Beatriz Miranda de Cabal (Dolega, Chiriquí), obtuvo su título de Licenciatura en Manejo de Cadena de Suministros. Durante su carrera, la Facultad de Negocios de la Universidad de Arkansas le otorgó la distinción Walton Scholarship Award por tener un índice académico sobresaliente.

Dicho premio consistió en una beca que le permitió realizar una práctica profesional en la empresa Logistics Services Panamá, en la provincia de Colón. Previo a la ceremonia de graduación, la Latino Alumni Society de la Universidad de Arkansas le hizo entrega de una estola de reconocimiento durante la Méritos Latinos Awards Ceremony.

Mientras tanto, Jesús Moreno Castillo, quien cursó su Licenciatura en Química en la Universidad Autónoma de Chiriquí y culminó su educación secundaria en el Instituto David (Chiriquí), recibió su título de Maestría en Biología Celular y Molecular con índice académico de 4.00/4.00. Moreno Castillo ha sido aceptado en la Universidad de Illinois Urbana-Champaign (en Champaign, Illinois, Estados Unidos) para realizar un Doctorado en Biología Celular y Molecular, estudios que serán financiados por dicha universidad.

Así mismo, Rigoberto Flores Carpintero, proveniente de la Comarca Ngäbe Buglé y egresado del Colegio Secundario de Las Lajas (San Félix, Chiriquí), obtuvo su diploma de Licenciatura en Salud Pública. Como parte del programa de estudio, Flores Carpintero llevó a cabo una práctica profesional en Community Clinic, la mayor red de servicios de salud en el Noreste de Arkansas.

El joven Elio Reyes González, egresado del Instituto Profesional y Técnico Arnulfo Arias Madrid (Chiriquí), es uno de los becarios de la Senacyt quien recibió su título de Licenciatura en Ingeniería Química.

Otro becario de la Senacyt es John Navarro González, egresado del Colegio Rodolfo Chiari (Aguadulce, Coclé), quien en la ceremonia de graduación recibió su título de Licenciatura en Ingeniería Biomédica.

De igual manera, la estudiante Ruth G. Marín, egresada del Colegio Beatriz Miranda de Cabal (Dolega, Chiriquí), obtuvo su diploma de Licenciatura en Ciencias Ambientales.

Programa de becas de la Senacyt

Desde el año 2005, la Senacyt ha lanzado un total de 168 convocatorias del Programa de Becas con diversas áreas temáticas, pero todas orientadas a la ciencia y la tecnología, de acuerdo con las áreas prioritarias del país. Las mismas ofrecen becas para realizar estudios de licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado, entre otros, agrega la Lic. Minerva Lara, Jefa de Becas Internacionales de la SENACYT.