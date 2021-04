Diputado Juan Diego Vásquez dice que la Asamblea se ha quedado 'corta' en lo que ha podido aprobar

El uso de los dineros del Estado en medio de la crisis sanitaria, social y económica que atraviesa el país sigue generando rechazo, incluso de quienes están dentro del hemiciclo que consideran que existen gastos innecesarios.

Uno de ellos es el diputado Juan Diego Vásquez, quien aclaró que sus planteamientos no son para atacar la institucionalidad, pero sin duda la Asamblea se ha quedado corta en lo que ha podido aprobar y más que todo rechazar de parte del Órgano Ejecutivo para encontrar un balance entre el gasto público innecesario y la inversión pública necesaria para reactivar y dinamizar la economía.

Destacó que, aunque la gestión de la pandemia del Ministerio de Salud empezó un poco tropezada, hoy día se ven los resultados de un trabajo mucho más organizado, detallado y divulgado en transparencia y eso es gracias a la presión que se ha ejercido, pero considera que la Asamblea debe jugar un rol importante en la parte económica.

En cuanto al incidente registrado ayer durante la aprobación de la subdirectora del Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), que a su parecer no cumple con los requisitos de la ley y la discusión de la admisión de cuatro denuncias contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia en la Comisión de Credenciales, Vásquez dijo que hasta el momento nunca se había impedido el ingreso de los medios de comunicación y estas sesiones son públicas por lo que no existe justificación legal para que no se permita su entrada.

“Los cambios fueron el dar la orden directa que luego negó de que los medios no podrían ingresar a la sesión de Credenciales y lo segundo es decir que yo como diputado no tenía derecho de hacer uso de la palabra por no ser miembro de la comisión cuando está más que claro en el reglamento que todos tenemos derechos a voz, lo que no tenemos o sí tenemos es derecho a voto, según la comisión a la que pertenecemos”, explicó.

El diputado aseguró que aprobar las leyes anticorrupción es difícil en un status quo que se beneficia de la corrupción, destacando que poco a poco, parte de la agenda legislativa que han presentado varios diputados van avanzando.

Vásquez también resaltó que hay proyectos de ley que no hacen mayor bien al país.

“Lo penoso no es que se apruebe el día del electricista, porque tienen derecho, lo penoso es que cómo preferimos tener discusiones poco importantes dejando voluntaria y penosamente de lado discusiones como las leyes anticorrupción y el cannabis medicinal y peor aún es aprobar proyectos de un colega sin importar lo que diga para no buscarme enemigos y acercarme políticamente a ese colega”, expresó el diputado.

Vásquez también hizo señalamientos contra la Autoridad de Servicios Públicos (ASEP) que hace poco emitió una resolución en la que establece que por las interrupciones eléctricas ahora la empresa tiene que pagar mucho menos de lo que antes nos pagaban.

“Lo más importante es que la ASEP deje de estar metida en una esquinita donde no llama la atención porque están regulando cosas en contra de los consumidores y creo que no están haciendo su rol”, puntualizó.

En cuanto a la elección del próximo presidente de la Asamblea Nacional, Vásquez dijo que ya ha escuchado una larga lista de colegas del Partido Revolucionario Democrático que desean el puesto, por lo que habrá una oferta de experiencia y otra de diputados más nuevos. Sin embargo, a su parecer, considera que el resto de las bancadas se pudieran unir en consenso para presentar una candidatura y que personas de otros partidos puedan aspirar y tener oportunidad.