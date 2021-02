Diputado Juan Diego Vásquez habla sobre la agenda legislativa y el cuestionario a tres ministros de Estado

Las actuaciones de la Asamblea Nacional durante la pandemia ha generado críticas desde diversos sectores de la sociedad que señalan que están desconectados de la realidad del país y continúan con prácticas populistas e intereses personales.

La Asamblea como órgano colegiado tiene contradicciones importantes producto de la opinión, el interés y las prioridades de algunos de sus miembros, pero la bancada independiente ha mostrado un interés real en la presentación de proyectos para la reactivación económica y para transparentar y hacer más eficiente la gestión del erario, así lo indicó el diputado independiente Juan Diego Vásquez en el programa Mesa de Periodistas de TVN Radio.

Vea también: Ministros Sucre, Alexander y Mouynes comparecerían ante el Pleno de la Asamblea el lunes 8 de febrero

Sin embargo, la Asamblea y la mayoría que la misma domina no parece estar interesada en debatir estos proyectos de ley, aunque sin duda, algunos han ido saliendo, pero faltan muchos más.

“Creo que algunos diputados tienen la pretensión de que, para poder aprobar proyectos, sin importar si es el más importante del año de si tú no apoyaste el mío o si el mío no se ha aprobado yo no voy a apoyar el tuyo, algunos no actúan de manera seria en el parlamento y caen en ese populismo legislativo”,

Para el diputado Vásquez, el presidente de la Comisión de Credenciales de la Asamblea ha disminuido el rol del hemiciclo para hacer ver que el rol es otro a la hora de ratificar a personas enviadas por el Ejecutivo.

“El rol dice analizar y dar opinión; no solo como lo ha establecido el presidente de la comisión en el que se hace especie de una lista y se dice cumple, cumple y cumple, no se trata de eso porque estas personas no van a jugar. No puede ser que seamos simplistas en la forma de hacer esos análisis”, recalcó.

Considera que rara vez la Comisión ha jugado un papel determinante en la discusión de la modificación al reglamento interno.

En cuanto al uso del Fondo de Ahorro de Panamá, Vásquez mencionó que es importante que sea utilizado bien, por lo que existe una Junta Directiva que debe tomar la decisión de cuándo invertir y cómo invertir.

Enfatizó que la bancada independiente ha propuesto una norma para el conflicto de interés y regular en las juntas directivas quienes cobran dietas o no, independencia y establecer principios para la escogencia de presidentes, señalando que dos personas que forman parte de un mismo grupo económico y de un solo banco forme parte de la junta directiva del Fondo de Ahorro de Panamá es muy delicado.

“Lamentablemente tenemos funcionarios del más alto y bajo nivel que, aunque saben que no se pueden contratar a sus familiares lo hacen. Entonces, sí es necesario regular esto para que estas cosas no dependan de la buena voluntad de los funcionarios, sino para que la ley no permita que un conflicto de interés se permita especialmente en el Fondo de Ahorro de todos los panameños”, concretizó.

Creación de Centro Regional de Operaciones Aeronavales

Ante la posibilidad de modificar las fuerzas públicas y la protesta de crear un Centro Regional de Operaciones Aeronavales que podría incluir la presencia militar de tropas de Colombia y Estados Unidos, Vásquez señaló que se puede tratar de un proyecto en formación porque no se ha presentado ante la Asamblea, pero aseveró que no se puede permitir la remilitarización del Estado panameño.

Finalmente, Juan Diego Vásquez dijo que, aunque no ha sido fácil que se les apruebe la discusión de algunos proyectos de ley, él guarda las esperanzas de que el proyecto de modificación del reglamento interno de la Asamblea sea discutido y aprobado, pero sin duda todo dependerá de las coyunturas políticas.

Cuestionario a ministros

El diputado independiente explicó que, el objetivo de cuestionar a los tres Ministros que se presentarán ante el pleno el próximo lunes, es saber cuáles son los planes reales para la reactivación económica que hasta el momento no han sido revelados por el Ministro de Economía y Finanzas, además de que le rindan cuentas a la ciudadanía sobre las dudas que se tienen

Señaló que ha percibido un sentimiento de duda y preocupación por parte de sus colegas de la Asamblea Nacional, por lo que considera que habrá discursos incendiarios y todo dependerá de cómo reaccionen los Ministros, pero si se mantiene un ambiente de decoro el discurso se dará en la mejor dirección.

Mencionó que según lo que él entiende, era por parte de la Presidencia que había resistencia a que los Ministros asistieran al pleno, más no los Ministros.

“Estoy de acuerdo con que se asegure que el cuestionario sea respetuoso y dirigido al tema, pero no estoy de acuerdo a que se limite las preguntas de los diputados porque todos tenemos dudas”, indicó.

Sostuvo que hay personas que están en barcos distintos, incluyendo algunos PRD que están pasándola mal y esos son los que impulsan a algunos colegas a hacer su trabajo de criticar lo que no está bien.

“Espero que se dé un ejercicio democrático y republicano de balance de poderes. Quiero ver que contestan sobre la contratación de médicos cubanos porque esos contratos se pagan con nuestro dinero. Quiero saber sobre la trazabilidad que para mí no existe, hasta cuándo van a durar las cuarentenas entre otras cosas”, manifestó.

Además, Vásquez dijo que el Ministro de Economía y Finanzas acabó el 2020 sin cumplir con el examen genera de la cuenta del tesoro lo que puede deslindar responsabilidades penales, civiles y administrativas. “Es algo urgente que debemos asegurar que en marzo se haga porque no podemos seguir improvisando con la economía del país”, concluyó.