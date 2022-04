Luego de que el presidente Laurentino Cortizo vetara el artículo 12 del proyecto de Ley 776 que buscaba eliminar la revocatoria de mandato a diputados, a través de los partidos políticos, ahora la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales deberá nuevamente discutirlo para determinar qué sucederá.

Para el diputado independiente Juan Diego Vásquez, lo que debe proceder es la eliminación del artículo por ser inconstitucional, sin embargo, considera que es un tema que se debe debatir ampliamente e imponer un sistema donde sea la ciudadanía la que ejerza la revocatoria de mandato, desde los representantes hasta presidente.

“Los diputados responden a una estructura partidista, y reconozco los partidos políticos como una estructura importante para alcanzar el poder en una democracia como la panameña, sin embargo, el poder público solo emana del pueblo y para mí es un principio fundamental y básico de la democracia”, expresó.

Sobre el proceso revocatorio contra el alcalde José Luis Fábrega, dijo que su posición ha sido la misma, que el poder público solo emana del pueblo, por lo que ningún servidor público debe andar calificando una iniciativa como buena o mala.

Nuevos corregimientos

Vásquez también habló sobre la creación de nuevos corregimientosa nivel nacional. Hizo un análisis sobre el problema de pobreza a nivel nacional, sin embargo, piensa que hay corregimientos y distritos que no debieron ser creados, concluyendo en que no hay que seguir dividiendo el país, sino analizar los corregimientos creados y redibujar el país para asegurar una mejor democracia.

Lamentó que en la Asamblea lo que sucede es que los colegas del Partido Democrático Revolucionario (PRD) son los que han presentado y aprobado esos proyectos, manifestando que “dividir los corregimientos es dividir la pobreza”, además, hubo diputados de otras bancadas que presentaron divisiones que estaban hasta mejor sustentadas, pero que no se aprobaron.

En cuanto a la creación del movimiento Vamos Panamá, el diputado independiente destacó que el país requiere una alternativa política y la bancada independiente es la que se ha opuesto a las propuestas rechazadas por la ciudadanía, asegurando que está en la Asamblea para hacer lo que el país quiere y necesita.

Aseguró que más de mil personas se han registrado para ser voluntarios, entendiendo que el país se cambia en equipo, más de 200 personas se han registrado para aspirar a un cargo de elección popular, sin embargo, hace falta que más personas se inscriba y las inscripciones estarán abiertas hasta el 5 de mayo.

Vásquez detalló que se está analizando el decreto reglamentario de las elecciones, verificando que sean de acuerdo a la Ley, justas y transparentes, buscando que las elecciones sean justas y no una fórmula matemática extraña.

Indicó que es evidente que los partidos políticos no están reflejando a los panameños honestos, trabajadores que quieren lo mejor para el país. Aseguró que sí van a poder enfrentar el estatus Quo, indicando que no permitirán que líderes de partidos políticos utilicen la estructura de Vamos Panamá para llegar al poder, porque hay un compromiso, “renunciar al fuero electoral”.

“Quien no se atreva a trasladar el discurso a la acción no tiene un espacio en la coalición, quien no se atreva a entender que la política es para servir y no servirse no deben tener un espacio en la papeleta de ningún partido y mucho menos en un cargo público”, finalizó Vásquez.