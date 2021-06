Juan Diego Vásquez deja claro que 'no apoyará a alguien que no esté alineado con los intereses del país'

Este 1 de julio el pleno de la Asamblea Nacional deberá escoger un nuevo presidente y la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), que ocupa la mayoría de las curules, ya tiene su candidato, el diputado Crispiano Adames, quien fuera fuertemente cuestionado por el proyecto de ley que pretendía reducir la calificación en el examen de certificación de medicina.

El diputado Juan Diego Vásquez, de la bancada independiente, reconoció que su colega Adames es virtualmente el ganador, salvo que algo muy extraño ocurra, ya que tiene 40 votos, de 36 que se necesitan para que se tomen las decisiones en el hemiciclo, pero destacó que el hecho de que Adames ocupe ese puesto no lo hace el jefe del parlamento.

“La mayoría parlamentaria no está comprometida con los cambios en dirección a la transparencia y rendición de cuentas, si el liderazgo de un presidente nuevo puede hacer que eso varíe bendito sea Dios. Sin embargo, analizando los actos pasados del que ahora puede ser el presidente de la Asamblea, cuál va a ser el destino de estas leyes”, manifestó.

El diputado dejó claro que la bancada independiente seguirá impulsando y presentando proyectos de ley de transparencia y anticorrupción, ya que al oficialismo no le ha importado combatir la corrupción de su propio gobierno, ni de los anteriores. “Haremos lo necesario para que la mayoría parlamentaria entienda que estas son parte de las leyes que el país necesita aprobar para que puedan irse transformando las desigualdades en las que vivimos”.

Sobre la supuesta suspensión de la visa estadounidense al diputado Adames, Vásquez indicó que existen dos realidades, una es que no deberíamos tomar en cuenta consideraciones políticas nacionales analizando lo que otro país tenga que decir sobre una persona, por supuesto que lo que sí nos debe preocupar son las razones por las que pueda hacerlo.

“El tema es por qué razón tiene o no tiene una persona esa realidad migratoria, de que puede o no viajar a Estados Unidos, pero no creo que debemos hacer pleitesía ni a ese ni a ningún gobierno de la razón, aunque sí llama la atención las acusaciones que se pueden haber vertido contra el diputado Adames y eso es lo que debe preocuparnos”, indicó.

Vásquez resaltó que él no apoyará a alguien que no está alineado con los intereses del país, ni con el sentir de la ciudadanía, ni con hacer las cosas distintas en la Asamblea Nacional, por lo que probablemente la bancada independiente vuelva a presentar candidato, aunque se sabe cuál será el resultado, pero primero deben reunirse y tomar una decisión.

Entre los proyectos de suma importancia que no se han terminado discutir en la Asamblea están: El proyecto de imprescriptibilidad de la acción penal en casos de corrupción, el de protección del denunciante, el proyecto de ley de conflicto de intereses, el proyecto de ley que cambia la normativa penal contra la corrupción en la administración pública, los que modifican la Ley de Transparencia, el reglamento interno de la Asamblea, entre otros como el de las juntas directivas y las dietas.

“El día que la corrupción sea debidamente sancionada vamos a ver un cambio completo, no solo de la realidad socioeconómica y política, sino de la realidad personal, porque el día que le pueda decir a un niño, en este país la corrupción no paga, vamos a ver un cambio”, destacó.

Concluyó diciendo que mientras no se tengan líderes políticos nuevos, diferentes y comprometidos esto no va a cambiar.