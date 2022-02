Juan Diego Vásquez habla sobre propuestas para medicamentos baratos y el escenario político del país

Ante la discusión en mesa de diálogo sobre las fórmulas para abaratar los costos de los medicamentos, el diputado Juan Diego Vásquez se mostró preocupado, debido a que esta mesa esta liderada por el compañero de fórmula del presidente Laurentino Cortizo, que en campaña presentó una propuesta en la que indicaban que harían para lograrlo.

Ayer se instaló la comisión que analiza este tema y que es presidida por el vicepresidente José Gabriel Carrizo.

Vásquez destacó que quienes están en la mesa, todos pertenecen al Partido Revolucionario Democrático que ya había elaborado una propuesta en campaña y se cuestionó por qué en vez de estar conversando sobre cómo hacerlo no empiezan a hacer lo ya propuesto.

“Espero que esa mesa sea una mesa que actúe sin pausa, pero sin apuros y que dé resultados concretos que es lo que se espera en la Asamblea para poder avanzar con eso”, expresó Vásquez.

El diputado considera que la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social debe ser parte activa de la conversación ya que ellos deben saber por qué están desabastecidos, por qué pueden o no pueden comprar y decir qué es lo les está afectando para así poder llegar a un consenso y reducir el costo de los medicamentos y el desabastecimiento en las instituciones públicas que es a lo que todos apuntan.

Señaló que, aunque son muchas propuestas, todas son muy válidas, por lo que hay que buscar aquellas que son menos disruptivas para dar con el resultado final que es la promesa que no solo hizo el Presidente en campaña, sino que es del interés de varios diputados.

Destacó que es necesario hacer entrar al Ejecutivo en razón y se meta en el camino de la Asamblea que ya está avanzado y lograr una legislación que el Ejecutivo pueda aprobar y dar una solución, apuntando a el uso de los registros de la FDA.

Explicó que desde el año pasado la Asamblea ha trabajado en una propuesta para resolver el problema de la falta de capacidad que tienen las instituciones de hacer compras directas, transparentes y no corruptas.

“¿Qué gobierno en los últimos 15 años no ha prometido resolver este tema y lo han cumplido? Entonces, nosotros tenemos que hacer la presión política para que esto avance, porque si no, créame muy bien y de nuevo al ver además quien conforma la mesa, a mí me preocupa más esa mesa que cualquier otra porque no conozco qué intereses hay detrás”, reiteró Vásquez.

Resaltó que los diputados están dispuestos a unificar los proyectos desde la Asamblea, pero se está a la espera de que el Ejecutivo envíe el insumo para poder validar lo que el Legislativo ya ha discutido.

¿Qué tan saludable es cerrar la Asamblea?

Para el diputado Vásquez, la Asamblea Constituyente es el camino para darle al país la conexión con las aspiraciones del ciudadano de donde emana el poder público, y para desmantelar el Estado clientelar como lo dijo Rubén Blades, algo que es completamente necesario, pero se requiere de la voluntad de quién está en el poder.

Con este escenario, considera que no hay que cerrar la Asamblea porque con la Constituyente tomaría las riendas de cómo se va a constituir el Estado

“Mucho se habla de la Asamblea y el Ejecutivo, y yo no voy a defender la pulcritud de los poderes constituidos que no son pulcros, algo que hay que recordar siempre es que ni el Presidente, ni los diputados estamos en estos puestos por arte de magia. Yo creo que hay que transformar a la ciudadanía que es la que está escogiendo”, expresó.

Continuó diciendo que “yo estaría muy alejado de la idea de cerrar una Asamblea Nacional porque la Asamblea fue creada para desconcentrar el pode, cerrar una Asamblea sería darle todo el poder a un presidente”.

Ley de extinción de dominio

El 16 y 17 de marzo se dará una amplia jornada no solo de discusión, sino de exposiciones con expertos nacionales e internacionales para luego debatan sobre los planteamientos a favor y en contra de esta iniciativa.

Propuesta de eliminar las partidas discrecionales

Vásquez señaló que espera que la comisión que le toque revisar esta iniciativa la prolijeen y se le dé un debate amplio y profundo porque es inconcebible que esta partida multimillonaria sea utilizada como sea.

Otro Camino Panamá

Juan Diego Vásquez dijo que luego de haber salido elegido como independiente conformar o inscribirse en un partido político sería algo contradictorio, y como desconoce el plan de Otro Camino, hoy no se inscribiría en este partido.

Ha dicho que lo correcto es que cada quien avance como mejor le parece, reiterando que quien esté dispuesto a trabajar en pro del país, incluso al propio presidente Laurentino Cortizo.

"Yo soy el diputado más votado y más joven en este momento y soy un candidato de libre postulación , como salgo yo decirle a una persona que quiere aspirar ahora que no puede hacerlo, cuando hemos logrado más recursos y hemos mejorado algunos aspectos de la Ley Electoral", manifestó.

Destacó que el clientelismo hay que enfrentarlo desde la libre postulación, como hay que enfrentarlo en el Panameñismo o PRD.