Judy Meana dice que no se quedará callada y espera que avance trámite para regresar como vicealcaldesa

La vicealcaldesa Judy Meana espera que el trámite administrativo para regresar a su puesto en la Alcaldía de Panamá se resuelva pronto, luego de que ayer, se le impidiera el acceso a la oficina que tenía antes de irse a la Gobernación.

El pasado 8 de febrero, Meana dejaba la Gobernación por solicitud del presidente de la República, Laurentino Cortizo, por lo que posterior a este hecho, el Consejo Municipal aprobó el viernes 19 de febrero su reintegro como vicealcaldesa.

Ayer, cuando intentó volver a su antigua oficina en la Alcaldía de Panamá, las policías municipales que custodian el área no la dejaron pasar por instrucciones superiores.

Según Meana, la secretaria general se acercó y le comunicó que estaban buscando una nueva oficina, porque la que tenía anteriormente la estaba usando otra persona.

Agrega que tras conversar con el alcalde José Luis Fábrega, el jefe de la comuna capitalina le dijo que no había recibido la resolución del Consejo Municipal para que regrese a la alcaldía.

Meana alega que esta situación la hizo sentir humillada, apenada y sola.

Pese a esta situación, la vicealcaldesa considera que no es un pase de factura y que no hay ruptura entre el Partido Molirena y el gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Sin embargo, entiende que hay un trámite administrativo, pero su regreso era notorio desde el pasado 8 de febrero, por lo que pensaba que el proceso estaba caminando.

“No entiendo cómo en 15 días no hay un espacio habilitado, mi antigua oficina no me ha dicho quién la está utilizando”, sostuvo.

Meana indicó que la razón por la que habla es porque fue electa y si va a estar en la alcaldía deben seguir trabajando e informando a la ciudadanía. “Yo no me voy a que callada porque no me parece, no me parece el trato”.

Explicó que el alcalde deberá comunicar las funciones que desempeñar como vicealcaldesa.

En tanto, considera que las leyes deben amoldarse a las realidades y lo que le ha sucedido es importante, por lo que no se pueden seguir teniendo cargos sin funciones.