Médico advierte que 'capacidad hospitalaria está llegando a niveles preocupantes'

Sandoval agregó en entrevista con el programa de TVN Radio, Mesa de Periodistas, que los niveles en estas salas, en hospitales tanto públicos como privados, está llegando a un punto preocupante, situación que los ha llevado a tomar algunas decisiones en los últimos días.

Indicó que, tanto el Complejo Hospitalario de la Caja de Seguro Social, Hospital Santo Tomás, Hospital San Miguel Arcángel y el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, en la 24 de Diciembre y el Hospital Nicolás A. Solano en el distrito de La Chorrera, son los cinco centros que están conteniendo más del 80% de la parte hospitalaria de la pandemia.

Advirtió que, a pesar de reacondicionar salas, realizar infraestructuras y demás, el segundo embate de la pandemia, los está encontrando con un recurso humano agotado, muchos contagiados cumpliendo cuarentena, otros están en fase convaleciente en los hospitales, un recurso humano especial que está escaseando.

“El personal de cuidados intensivos está agotado, trabajando turnos extras, turnos rotatorios para poder cuidar a los pacientes”, dijo.

Sobre los tratamientos que están utilizando en los pacientes agregó que, “cuentan con armamento para hacerle frente al paciente que tenga una enfermedad de moderada a leve”, utilizando esteroides, heparina, plasma de pacientes recuperados y actualmente en la tramitación para la compra de Remdesivir, entre otros.

Resistencia del Sistema de Salud

Destacó que a su juicio, en una o dos semanas, el sistema hospitalario podría llegar a una saturación, si la población no ayuda a seguir las medidas.

Reiteró que, el mayor número de casos se enfoca entre la población de 20 y 60 años, en donde se ha visto un incremento de la mortalidad.

“Se están confiando, buscando atención tarde. El mensaje que mando es que no se la rifen. No por ser joven no te vas a morir de COVID”, advirtió.