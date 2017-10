Un juzgado de República Dominicana declaró ilegal la detención y expulsión de ese país del exdirectivo de Financial Pacific, West Miguel Valdés, por no tener una orden de una autoridad competente para realizar esta acción.

Valdés fue detenido el 23 de enero de este año, en ese país. Al día siguiente, fue enviado a Panamá, en donde tenía orden de arresto por el caso de peculado en la Caja de Ahorros.

El juez dominicano, Vladimir Rosario, manifestó que Interpol cometió ilegalidades al momento de la captura de Valdés.

"Según la legislación de ese país (República Dominicana), West tenía derecho de ser presentado ante un juez, pero las autoridades dominicanas obviaron este derecho", manifestó, Abril Arosemena, abogada de Valdés.

El exdirectivo de Financial Pacific está detenido en la cárcel El Renacer en Panamá, por lo que el juez dominicano dejó claro que no puede devolverle la libertad al no estar en su jurisdicción.

Valdés solicitó medidas cautelares en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

También se interpuso una querella contra el embajador panameño en República Dominicana, Pablo Quintero Luna, que según la abogada de Valdés, no cumplió con sus funciones al no defender los derechos de un ciudadano panameño.

El proceso penal de peculado en la Caja de Ahorros está pendiente de audiencia preliminar.