Juzgado debe resolver si acepta o no fianza presentada por Corprensa

El futuro de Corporación La Prensa está en manos, otra vez, del Juzgado Décimoquinto Civil de Circuito de Panamá, a cargo de la juez Lina Castro De León, luego que los abogados de la empresa que imprime los diarios La Prensa y Mi Diario presentara una fianza por un millón 130 mil dólares y la petición para que se levante el secuestro.

“Un país donde el sistema judicial es célere o independiente, esto hubiera ocurrido en las próximas horas, pero es posible que se tome algunos días. No sabemos si esa medida va a ser adoptada por la juez porque hay una serie de circunstancias que posibilitarían que lo acogiera, o posibilitaría que no lo acoja”, expresó Diego Quijano, presidente de Corporación La Prensa.

TVN Noticias pidió al expresidente Ernesto Pérez Balladares sus comentarios frente al secuestro solicitado el 20 de diciembre pasado, como seguimiento a una demanda civil presentada en su nombre contra la Corporación La Prensa, por supuestos daños y perjuicios a raíz de una serie de publicaciones de 2011. Sin embargo, dijo que prefería no hablar, sino su abogado, por ser un tema legal y no político.

“Esto realmente no tiene nada que ver con tema político, esa jueza no responde a tema político en forma alguna. Es una jueza de carrera. Yo puedo estar de acuerdo o no con sus actuaciones, por el tiempo que esto ha demorado en su despacho, pero de forma alguna creo que ella no ha recibido ningún tipo de influencia política”, manifestó José María Castillo, abogado de Pérez Balladares.

Mientras se resuelve si se acepta o no la fianza para levantar el secuestro, Corporación La Prensa dice que busca mecanismos para sostener la operación a pesar de las restricciones.