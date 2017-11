Tras recibir críticas acusándola de proselitismo político, Levy respondió en su cuenta de Twitter que no existe ninguna prohibición a repartir cosas siempre y cuando no se ha haga alusión a futuras aspiraciones políticas y que no se utilicen fondos públicos.

Cualquier C. o Autoridad puede repartir cosas con su nombre si no hacen alusión a aspiración futura y no fueron comprados con f.público. — Katleen Levy García (@KatleenLevyG) 3 de noviembre de 2017

Medios de comunicación pidan seminario de Reformas Electorales al Tribunal Electoral y no opinen sin saber, Saludos — Katleen Levy García (@KatleenLevyG) November 3, 2017

Los asistentes al desfile que recibieron agua y emparedados, aplaudieron las acciones y la iniciativa de la diputada.