‘La justicia en Panamá no está funcionando’: Edwin Cabrera

Cabrera considera que Panamá está creando “mala fama de que no pasa nada”, por lo que esta situación ha llevado a la sociedad civil a manifestarse contra la corrupción en las calles.

“Esto se gana no en el Twitter o Facebook, sino en las calles. Si esas personas que están en las sillas de las oficinas públicas no sienten la presión de la opinión pública, no harán nada”, enfatizó el analísta político.

Lo que se trata es que el Ministerio Público, como fuente principal de las investigaciones y que es donde debemos poner el primer dedo, haga su trabajo.

“En esta administración cierto que hemos visto en el MP casos y personas que nunca habíamos imaginado, pero luego los vemos en las calles sueltos y cuando el caso pasa al Órgano Judicial rebasa la paciencia de los ciudadanos”, aseveró Cabrera.

El analista político asegura que “el hecho de que devuelvas dinero no te exonera. Si los procuradores y los fiscales no sienten la presión de la ciudadanía de decirles cuidado que la justicia no está funcionando”.

Cabrera cree que es necesario ir a las calles, como parte de una generación que luchó contra la dictadura, por lo que este domingo habrá una marcha en silencio y con antorchas a las 5:00 p.m. que partirá desde la Iglesia del Carmen hasta la Procuraduría General de la Nación en Avenida Perú.

“Los panameños tenemos que exigir que la justicia funcione para no llegar a la violencia. (…) Si el Ministerio Público no reacciona, la dinámica de las protestas van a ir aumentando”, puntualizó.