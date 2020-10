Laboratoristas clínicos le dan una semana al Minsa para establecer una mesa de diálogo

Laboratoristas clínicos, asistentes técnicos de laboratorios y citotecnólogos advierten que si el Ministro de Salud, Luis Francisco Sucre no establece una mesa de diálogo, en una semana, o sea el próximo viernes iniciarán las medidas de fuerza y no descartan una huelga.

Este viernes marcharon hasta la Presidencia de la República para exigir el reconocimiento de los acuerdos establecidos desde el 2015. Ellos señalan que exigen que se hagan los concursos a nivel nacional de todas las jefaturas, y que se les reconozca y se les pague la categoría.

"Si en una semana nosotros no tenemos una respuesta yo me voy a ver obligado a convocar a una asamblea extraordinaria para establecer las próximas medidas de presión y les puedo garantizar que no será una marcha, o el gobierno nos escucha o simplemente nosotros vamos a presionar para que nos escuché", advirtió Julio Nieto, presidente del Colegio de Laboratoristas Clínicos de Panamá (Conalac).

"Nosotros estamos solicitando acuerdos que ya fueron pactados, como los cambios de categoría que nos corresponden establecidos en nuestra Ley de 1978. Lastimosamente con este gobierno han quedado detenidos estos cambios de categoría y bienales. Adicional solicitamos el pago de bioriesgo establecido en una adenda complementaria, porque nosotros trabajamos con fluidos corporales", señala Jacqueline Mora, vicepresidenta de Conalac.

Los asistentes de laboratorio clínico indican que exigen que se les pague de acuerdo a las funciones que realizan, como consta en un acuerdo de 2015.

"Actualmente nos tiene ubicados en el grado 3 realizando funciones de grado 4 y la misma descripción de grado 4 habla que el técnico de laboratorio tiene funciones con manejo de fluidos, sin embargo nos tienen cobrando un salario de grado 3, cuando en realidad no son nuestras funciones. Nosotros solicitamos que se cumpla con lo que dice el acuerdo y nos lleven a grado 4", dijo el técnico de laboratorio Elvis Plicet.

En un comunicado el Ministerio de Salud señaló que están abiertos al diálogo y que según el acuerdo para obtener el grado 4 y la escala salarial correspondiente es fundamental cumplir con la formación académica de tres años universitarios.