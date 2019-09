Lau Cortés reconoce que la CSS es una entidad compleja, promete tomar medidas 'fuertes'

Aseguró que el mundo ha cambiado y las exigencias de la ciudadanía respecto a los servicios de salud que ofrece la CSS han aumentado y si no se tienen los recursos para ofrecerlos de la manera más adecuada, se genera un conflicto o presión que se expresa con las quejas de los asegurados y los pacientes por la atención.

Dijo en Noticias AM, que la CSS es una institución con serios problemas, pero “ que no son generados por los funcionarios”, sino que son consecuencia de una serie de problemas estructurales que no han sido resueltos porque por más de 40 años la entidad ha ido cayendo en la calidad del servicio.

Se ha comprometido a enfrentar, por un lado, los problemas coyunturales de los que se queja la población como la falta de medicamentos, citas médicas y las largas listas de espera, mora quirúrgica, demora en cuartos de urgencias y falta de camas.

Por otra parte, indicó que se tiene que atender el estrés que tienen los funcionarios, porque son sus aliados y sin ellos no puede hacer nada.

Lau Cortés también planteó la necesidad de migrar los servicios de salud a la atención primaria, y hacer que las personas mantengan estilos de vida saludables y de esa manera evitar las enfermedades.

En cuanto tome posesión de su cargo y llegue a la institución, Lau Cortés se comprometió en pedir que se presenten los informes actuariales y solicitará que se haga de manera puntual y transparente.

“Tenemos que tomar medidas todos juntos y serán algunas fuertes, no drásticas…”, expresó.

Las aspiraciones de Lau Cortés son presentar a los hospitales de la CSS para que sean certificados con estándares internacionales y si hay algo en lo que se tiene que mejorar, Panamá se comprometería.

En referencia al aumento de la edad de la jubilación, como había sido sugerido por una organización, el director designado dijo que no se pueden importar modelos extranjeros, ya que “ si algo funcionó en Noruega, no significa que va a funcionar en Panamá”.

Es decir que se tiene que cortar a la medida las acciones y se debe enfrentar el problema del fondo de Invalidez, Vejez y Muerte.

Detalló que en la CSS hay más de 40 organizaciones internas de los funcionarios, que requieren de especial atención porque cada gremio tiene acuerdos específicos, leyes especiales y condiciones laborales como de prestaciones que hay que respetar.