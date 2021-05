Uno de los problemas de la CSS es que 'está obesa' y hay gente no idónea en sus puestos, según Lau Cortés

Los integrantes de la mesa de diálogo por la Caja de Seguro Social (CSS) siguen buscando fórmulas que permitan salvar el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), tomando en cuenta el déficit financiero del Sistema Solidario para el que solo habría fondos hasta el 2025.

El director de la CSS, Enrique Lau Cortés dijo que la institución es como si fueran cuatro: la Caja administrativa, la Caja de Riesgos Profesionales, la Caja de riesgo de enfermedad y maternidad y una que tiene que ver con el fondo de IVM, por lo que una situación que ocurra en uno de estos riesgos no afecta al otro, porque los fondos son independientes.

Lau Cortés, como en otras ocasiones, señaló que con la separación del Sistema Solidario y el Sistema Mixto se firmó la carta de sentencia del primero, porque dejó de entrarle dinero. “En el 2018 hubo un déficit de 48 millones de dólares, en el 2019 hubo 249.9 millones y en el 2020 en cifras preliminares de 507.4 millones, esto va aumentando terriblemente y no hay manera de pagarlo”, sostuvo.

Según los cálculos realizados, si no se hace nada el Sistema Solidario solo tiene fondos hasta el 2025, pero, de acuerdo con del Director de la CSS, es decisión de esta administración no dilatar más el análisis y enfrentar la crisis, ya que de lo contrario no habrá nada que recuperar. Lau destacó que se está presentando a la mesa de diálogo y a los panameños los informes financieros.

“Consideramos que la información que presentamos en los estados financieros, si bien es cierto pudieran tener elementos que se pueden mejorar, reflejan razonablemente la situación de los elementos donde se tiene que tomar decisiones, refleja que hay un déficit en el fondo de IVM en el subsistema de beneficio definido, por lo tanto, tomamos la decisión difícil de enfrentar el problema”, manifestó.

Detalló que él, en lo personal, no presentará ninguna propuesta para no contaminar el diálogo y mantener el clima, para que los que están en la mesa de diálogo sientan que está equilibrada y no hay ningún tipo de sesgo.

Aseguró que se está haciendo contención de gastos a lo interno de la institución para dirigir todos los esfuerzos y recursos en la atención del paciente.

Sin embargo, dijo que espera que la mesa aborde el tema de cómo lograr que las personas que estén en la informalidad y los extranjeros que se naturalizan coticen en la CSS.

Destacó que existen múltiples situaciones y muchas decisiones que tomar, y las herramientas que se tiene para tomar decisiones son los estados financieros.

Lau Cortés fue enfático en decir que la entidad tiene muchos problemas, reconociendo que “la CSS es una institución obesa, tiene sobrepeso, hay demasiada gente. En tecnología el 35% de los que trabajan allí son idóneos tecnológicamente hablando y el resto qué. ¿Cómo llegaron ahí? Hemos mandado a capacitar y estudiar, pero el peso de la innovación y la tecnología recae sobre poca gente, entonces tenemos que ver nuestra política de recurso humano y esto hay que ponerlo en la mesa”.

En el caso de las medidas paramétricas, Lau Cortés dijo que la CSS ha estudiado todos esos factores y cuando se esté en el punto que tenga que ver con la sostenibilidad de los fondos de pensiones se pondrá sobre la mesa los resultados de los estudios actuariales como qué sucedería si se aumenta la edad de jubilación o las cuotas.

Manifestó su preocupación y deseo de evitar la confusión de los fondos de pensiones, asegurando que, aunque los jóvenes no están preocupados a ellos si les preocupa que esos jóvenes que están empezando a cotizar se puedan jubilar.

Sobre la vacunación en la Asamblea Nacional, el director de la CSS dijo que no conoce el tema a fondo, pero el protocolo establecido por el gobierno busca salvar vidas y debe respetarse y el respeto del protocolo es vacunar primero a las personas que tienen más riesgo de morir y dejar a las personas sanas para el final. Destacó que existe la opción para quienes no están en riesgo de vacunarse que es la vacuna de AstraZeneca.