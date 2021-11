Leandro Ávila rechaza declaraciones de hermano del asesinado subdirector del Registro Público

El diputado Leandro Ávila reaccionó y rechazó las declaraciones hechas por Javier Lara, hermano del asesinado subdirector del Registro Púbico, Agustín Lara, el pasado domingo en Los Andes N°2, que lo señala directamente como uno de los posibles responsables.

Ávila dijo que ya veía venir el ataque, una vez se enteró del homicidio de Lara y tras leer una noticia en un diario de la localidad donde se daba a entender que el fallecido y su persona tenían una disputa, sin embargo, el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) aseguró que dicha disputa solo era electoral.

Vea también: Primeras reacciones ante el asesinato del subdirector del Registro Público en Los Andes

“No veo ningún motivo por el que yo tenga que ver absolutamente nada con lo que ha sucedido. Me siento un poco satisfecho porque he visto que desde ayer las autoridades tienen a uno de los probables victimarios del compañero Lara”, manifestó.

El diputado expresó que ayer en la tarde recibió el video donde el pastor Javier Lara lo señala, habla de una guerra y disputa con su copartidario Lara, lo cual él rechaza categóricamente.

“Quienes me conocen a mí, todo mundo sabe en este país que soy un hombre de debatir ideas, de diálogo. Que en mi vida personal jamás he consumido ningún tipo de estupefaciente y no tiene ningún vínculo con el narcotráfico en este país ni en ninguna parte del mundo”, expresó.

Declaró que las palabras de Javier Lara, que ahora dice que habla de una guerra espiritual, pone en riesgo a su familia, equipo de trabajo en San Miguelito y su vida. Ävila dijo que él nunca ha tenido seguridad, precisamente porque no tiene nada que ver con el crimen organizado.

Vea también: Ejecutivo lamenta el asesinato de subdirector del Registro Público, Agustín Lara

Según el diputado, al recibir el video, inmediatamente lo envió a miembros del procurador y solicitó que se apresuren las investigaciones para dar con los responsables del hecho, ya que él nunca ha tenido que recurrir a la violencia para resolver diferencias electorales.

Resaltó que en el segundo video de Lara donde se habla de guerra espiritual no menciona su nombre y ahora tendrá que tomar medidas de seguridad hasta que se resuelva el hecho, como nunca lo había hecho.

“La verdad no sé por qué atentaron en contra de la vida del compañero Lara, lo que sí tengo claro es que a nadie van a buscarlo, lo llaman por su nombre y le hacen la cantidad de disparos que le hicieron al compañero, algo tuvo que haber sucedido”, puntualizó.

Reiteró el llamado a las autoridades para que lleven adelante las investigaciones y puedan dar con los responsables. Repitió que nunca ha usado la violencia para resolver temas electorales.

Vea también: Vinculado al crimen del subdirector del Registro Público tendrá audiencia esta tarde

En cuanto a las declaraciones y hechos que vinculan al PRD con el crimen organizado, Ávila dijo que el tema del narcotráfico no es único de este colectivo, sino que el poder económico del narcotráfico ha tocado muchas puertas de la sociedad, como se ha visto en la Policía Nacional, pero el hecho de que una o tres unidades tengan sus vínculos no quiere decir que todos la compartan.

Se cuestionó por qué los ministros de Estado que dicen que el narcotráfico está inmiscuido en la política no hacen las denuncias para que se pueda investigar, debido a que en democracia cualquier persona se puede inscribir en un partido político, además, apeló a que el Consejo de Seguridad Nacional pueda hacer su trabajo y ayudar a los partidos a depurar.

Aceptó que algunos crímenes donde las víctimas son miembros del PRD están ligados al narcotráfico, pero de igual manera ha mencionado que miembros de otros partidos han muerto en las mismas condiciones.