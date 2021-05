Leblanc dice que el servicio de taxi en Panamá tiene que reinventarse

El defensor del Pueblo Eduardo Leblanc, explicó este martes 11 de mayo, sobre algunas de las situaciones a las que se enfrentan los taxistas en el país y los puntos que se trataron en la reunión que se desarrolló este lunes con funcionarios de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

Dijo que entre más efectivo sea el sistema de transporte de MiBus, más personas van a migrar del transporte selectivo al colectivo, por un lado.

Por el otro, la proliferación de cupos y los gobiernos, independientemente de los partidos políticos, que han otorgado cupos sin medida, lo que ha hecho que “ se canibalicen entre ellos y haya un excesivo número de cupos”.

Además, los dueños de los taxis que siguen cobrando la misma cuota diaria a los que manejan, a pesar de que la situación económica no es la mejor en estos momentos. También dijo que es el momento de reinventarse.

El defensor Leblanc manifestó que está en contra de que se les otorguen cupos a empresas, porque cuando se crearon los certificados de operación se hizo pensando en que eran para personas naturales.

Mencionó que ya es hora de se apliquen cambios para que los conductores de taxi tengan seguro y hasta derecho a una jubilación.

El funcionario manifestó que establecer subsidios no es una salida y lo que se tiene que hacer eliminar aquellos cupos que están de más y los que se utilizan mal y dárselos a personas o piqueras.

Hay que aceptar la realidad, en estos momentos el usuario selectivo está siendo compartido con un eficiente sistema de Metro y Metrobús y mientras más eficiente sea el transporte masivo, menos se usará el selectivo”, afirmó el defensor.

Leblanc ha pedido a la ATTT que mantenga la mesa económica y apoyar a los transportistas a que se reinventen, lo que no conlleva a subsidios porque el país no “aguanta más”. La reinvención implica la introducción de plataformas. No otorgar más cupos y castigar a quienes revenden los cupos.

Mantienen medida de par y non

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que la medida de circulación de par y non para taxis se extiende hasta el próximo 31 de julio, esto por recomendación de la Defensoría del Pueblo.

Los vehículos cuyas placas terminen en número impar podrán circular los días lunes y miércoles, mientras que los terminados en números par podrán hacerlo martes y jueves. Viernes, sábado y domingo todos podrán circular.