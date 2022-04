“Apago y me voy del PRD probablemente, pero no apago y me voy del país, no apago y me voy de las necesidades de poder levantar este país como tantos otros ciudadanos tienen el deseo y la posibilidad de hacerlo”, manifestó Leonor asegurando que Panamá tiene la capacidad para salir de toda la situación de clientelismo y desesperanza.