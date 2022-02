La sanción de la Ley 285 se convierte en el marco para articular, coordinar y tener claras las responsabilidades de las instituciones públicas con la niñez, adolescencia y familia, además permite que se garantice la exigibilidad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así lo manifestó la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo.

Destacó que es necesario hacer un cambio en el sistema, poniendo como ejemplo los albergues que están regentados por la Secretaría Nacional de la Niñez y la Familia (Senniaf), pero administrados por ONG’s, fundaciones e iglesias, cuando debe ser la misma Senniaf que lo supervise.

Vea también: Gobierno sanciona ley que garantiza y protege los derechos de niños y adolescentes panameños

Sin embargo, en el cambio de sistema se debe desinstitucionalizar, lo que quiere decir que los niños que no presentan una vulneración de derechos graves no deben estar en albergues, sino con su familia, asegurando que más del 30 % de los niños en albergues están allí por su situación de pobreza, entonces, lo que se debe hacer es apoyar a las familias para que estos no terminen en estos sitios.

“En el tema de niñez hemos dado avances claros, por ejemplo, la ley de primera infancia que nos permite dar y blindar presupuestos, en el tema de los albergues hemos elevado estándares donde las personas deben contar con un perfil mínimo y los protocolos de atención que deben ser seguidos”, indicó Castillo.

Sostuvo que se están capacitando a las personas que trabajan en los albergues, trabajando en su salud mental para dar atención y fortalecerla para que no sean altamente afectados por los problemas que tienen que atender.

Señaló que con esta ley se consolidan las estructuras existentes para un mejor manejo integral del tema de la niñez y la adolescencia.

Vea también: Consejo de Gabinete recibe informe del Mides de compras durante estado de emergencia

“La estructura del sistema marca un cambio en que los derechos de los niños, niñas y adolescente no es solo de una o dos instituciones, los derechos de los niños, niñas y adolescentes son deberes del Estado velar por ellos”, expresó.

Resaltó que esta ley busca generar entornos protectores, programas de prevención y fortalecimiento de la familia con consejería parental.

Sobre las denuncias de esterilización forzadas en la comarca Ngäbe Buglé, Castillo dijo que se enteró a través de los medios de comunicación, pero que estos procedimientos deben hacerse bajo consentimiento previo de la persona. De igual manera dijo que son las mujeres quienes deben decir cuántos y hasta qué edad quiere tener hijos.