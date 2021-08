Vacunación Panamá La variante Delta pone sobre la mesa la discusión de la obligatoriedad de la vacuna en funcionarios

Tras las polémicas declaraciones del presidente Laurentino Cortizo sobre la posibilidad de hacer obligatoria la vacunación en el sector público, y la aclaración emitida por el equipo de prensa, donde señalan que se trata de una exhortación, el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Rogelio Paredes, salió al paso manifestando que la variante Delta ha puesto sobre la mesa esta discusión y el presidente tiene que tomar decisiones no agradables.

"Si tienes un problema de decisión, si te la pones o no te la pones y ese es tu problema, te puedes tirar de un puente y ese es tu problema, no le haces daño a nadie, pero si con lo que estás haciendo es convertirte en un transmisor ahora con la variante Delta que es más virulenta, yo creo que hay que poner las cosas en perspectiva", expresó Paredes, afirmando que Cortizo tiene una posición muy clara.

Paredes aseguró que gracias a las duras decisiones que ha tomado el mandatario, Panamá cuenta con un grado de inversión y una calificación de riesgo mejor que otros países, destacando que no existe un manual para enfrentar la pandemia.

“Tenemos que esta es una decisión que no es fácil. Tú me dices que, si legalmente o no tenemos derechos, pero en la Constitución hay al menos tres artículos que hablan sobre el tema sanitario y la responsabilidad que tiene el Ministerio de Salud para tomar decisiones y si nos vamos a la Convención Americana de Derechos Humanos también está consignado”, manifestó.

Indicó que, en su cartera, en la división de Conapro, 40 personas dijeron que no se van a vacunar, afirmando que estas personas trabajan en la calle y podrían llevar e virus a la oficina, por lo que aspiran a que los funcionarios se vacunen. Mientras que otro 68% ya se ha vacunado, y se establecerá la estrategia de que personal de salud vaya a vacunar a las personas a la oficina.

Aseguró que el presidente, a diario está siguiendo los datos epidemiológicos para tomar decisiones, sin embargo, lo de enviar de licencia sin sueldo a los funcionarios no vacunados a sus casas es algo no decidido.

Concluyó diciendo que se trata de tomar consciencia sobre la gravedad del problema y que no son solo los mayores de 60 años los afectados.