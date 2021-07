Vacunación y variante Delta Llegada de variante Delta 'aterroriza', por ello la importancia de la vacunación, señala Ortega

La amenaza de la variante Delta en medio del desarrollo de la jornada de vacunación por barrido "aterroriza", por varios motivos manifestó el secretario general de la Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt) y asesor del Consorcio de Investigación de vacunas, Eduardo Ortega.

Ortega señaló en el programa radial Mesa de Periodistas que más de 150 países se encuentran afectados por la variante Delta, además, los países vecinos Costa Rica y Colombia ya reportaron casos y en Estados Unidos dependiendo del estado, hasta el 90% de los casos detectados es por esta variante, de ahí la importancia de acelerar la vacunación.

"Nos aterroriza por varias razones, tiene el 100% más habilidad de trasmisión y multiplicación, tiene una carga viral más alta y logra de alguna manera, evadir la respuesta inmune en particular de aquellas personas que se han recuperado", dijo el funcionario.

Advierte que no hay duda esta variante va a llegar y se introducirá al país en algún momento, por lo que hay que darle seguimiento al trabajo que realiza el Instituto Conmemorativo Gorgas, para lograr detectarla.

Ortega indicó que la vacuna evita en un 90% la infección, pero hay un 10% de la población que se infectará aun teniendo ambas vacunas.

Mientras, que las muertes van retrasadas con relación al efecto de la vacuna: "no se verá el efecto de la vacuna en muertes probablemente hasta en tres o cuatro semanas después".

En Panamá el 10% de la población ya se infectó, según el diagnóstico, porque es sabido que se ha estado diagnosticando uno de cada cuatro panameños que se han infectado.

Este 10% representa a 430 mil panameños infectados, inmune, pero desconoce qué tiempo durará esta inmunidad, posiblemente, en un rango de 10 a 12 meses.

El plan de las autoridades de salud es que en las próximas 13 semanas, cómo promedio se tendrá contemplado vacunar a 284 mil panameños por semana, lo que significa que para la última semana de octubre e aplicarían 3.7 millones de dosis de vacunas, y se llegaría a 6 millones de dosis de vacunas durante esta última semana.

"Esto nos pone en el famoso 70% de la población que aspirábamos tener para la inmunidad de rebaño, pero, esto era con la anterior variante, hoy si la variante Delta entra al país, vamos a tener que vacunar a más panameños, el 80% o más y 15% de la población no se ha vacunado”.

Si este 15%, es decir, 600 mil personas no vacunados se mantiene, se tendrá brote de coronavirus en Panamá, no se podrá reactivar la economía, ni tampoco se podrá tener consistentemente las escuelas abiertas, las terapias intensivas estarán llenas y no verán a Panamá como un atractivo turístico.