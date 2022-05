Colón se ha convertido en la bandera política electoral cada cinco años, promesas que no se cumplen, programas que no ayudan a mejorar la situación social, y una lista de proyectos que están en completo abandono y otros que nunca se iniciaron, son parte del detonante de las protestas que cada vez se hacen más frecuentes en la provincia.

Para Ricardo Lombana, excandidato presidencial independiente, es importante que se le empiecen a cumplir las promesas, resaltando que el problema del país es para quién se gobierna, ya que, no solo la actual administración, sino las anteriores, tienen una constante, llenar de promesas y esperanza a la población, pero se gobierna para un grupo.

Vea también: Paro en Colón cumplió su tercer día, dirigencia anuncia 24 horas más de protestas

Para él excandidato se ha estigmatizado Colón y el problema no es la provincia, sino el abandono de las promesas, resaltando que el Gobierno no le está cumpliendo a nadie, ni a Colón, ni a las mujeres, ni a los niños, no está cumpliendo ninguna de las promesas que hizo.

“La gente se queja de las protestas, la violencia no se justifica, pero tampoco se justifica gobernar con desidia y pisoteando la dignidad de los panameños como lo está haciendo esta administración. Cómo la gente no va a protestar si hemos endeudado al país en casi 14 mil millones de dólares y no se está atendiendo lo básico”, manifestó.

Destacó que las promesas no vienen de hace una semana y menos de tres mesas, indicando que el gobierno ya tiene tres meses por lo que debe dejar el discurso de la pandemia, de que no hay dinero porque sí hay plata, pero la están utilizando para sostener el aparato clientelista y hacer políticas, porque están concentrados en las elecciones internas del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Lombana aseguró que no es sostenible seguir manteniendo a miles de panameños, recibiendo el bono solidario de manera permanente, en su lugar se debe empezar a crear empleos, ser menos restrictivos para atraer turismo, apostar a la logística, puertos, construcción y sector agropecuario.

“Hay que preguntarse porque no quieren levantar el Estado de Emergencia, después de cinco días de levantarlo el gobierno debe rendir cuentas”, aseveró.

Vea también: Gobierno presentará una nueva contrapropuesta al sector transporte sobre el alza de la gasolina

Agregó que para reactivar la economía hay que ayudar a la micro, mediana y pequeña empresa, escuchar al sector privado y eliminar las medidas restrictivas sanitarias.

Dejó claro que como ciudadano está decepcionado del gobierno y lo único que se puede esperar para los últimos dos años solo se puede esperar que el PRD siga en el torneo interno, con una política basada en clientelismo, sin combatir la narcopolítica.

“Escuche presidente, deje de estar ausente y asuma el liderazgo del país, aunque sea por los dos años que quedan”, expresó.

Resaltó que se necesitan acciones, ya que, es irrelevante para el panameño cuáles son los resultados en cualquiera de las elecciones internas de los partidos políticos.

Vea también: Colón entra en su cuarto día de paro general a la espera del presidente Cortizo

Sostuvo que si se siguen haciendo promesas que no se van a cumplir se puede estar poniendo en riesgo la estabilidad con la que cuenta el país.