Lombana: 'El Presidente tiene que demostrar quién manda en este país'

Agregó que, el presupuesto de la Presidencia crece abruptamente y no se ha visto un compromiso del presidente Laurentino Cortizo y del vicepresidente, José Gabriel Carrizo de realmente, utilizar los fondos de los panameños de manera responsable y reducir la corrupción que hay en esta administración.

Sobre los planes o iniciativa de varios diputados de crear más corregimientos, Lombana sostuvo que no está demostrado que con la creación de corregimientos vendrá el desarrollo.

“En el caso de Bocas del Toro, cuántos años tiene el señor Benicio Robinson, de estar adueñándose de la provincia, no le basta con ser el presidente del PRD y tener acceso al subsidio electoral, no le basta con presidir la Comisión de Presupuesto y chantajear al Ejecutivo desde esta comisión, no le basta ahora y quiere más corregimientos” , enfatizó.

Advirtió que la intensión de presentar estos proyectos, tiene un objetivo político para que los diputados puedan, de aprobarse los mismos, prometer más puestos de trabajo y candidatos, para que con una estrategia clientelista y no de solución de problemas, aumentar su poder en sus feudos.

De acuerdo al político, si el Mandatario se pone de lado de la creación de corregimientos lo único que hace es “complacer las adendas políticas de los diputados”, sin embargo, si realmente quiere priorizar en el uso de los recursos, tendría que vetar y echar para atrás estos proyectos.

Creación de Movimiento Otro Camino

Por otro lado, Lombana, también anunció la creación del nuevo partido, Movimiento otro Camino, el cual ya venía tratando de constituir una vez finalizada la contienda pasada, con el cual tiene la intención de jugar en igualdad de condiciones, contra los partidos tradicionales ya establecidos.

La inscripción de este nuevo partido, se vio interrumpida por la pandemia, pero una vez que el Tribunal Electoral (TE), levantara las restricciones, se pudo iniciar con el proceso.

Según el creador de este movimiento, este es un partido alejado del clientelismo y la corrupción, que mantiene la misma esencia que tuvo ciudadano independiente.

Es un partido, que le presenta a la población una visión económica, social distinta basada en el ser humano.